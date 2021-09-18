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Годинник Путіна в день виборів показували 10 число. У Кремлі пояснили нестиковку

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
18 вересня, 16:57
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17 вересня наручний годинник російського президента показував 10-е число – у чому секрет
Годинник Путіна відстає на 7 днів
Годинник Путіна відстає на 7 днів / Фото: Колаж: Сьогодні

Годинник президента Росії Володимира Путіна на фото і відео в перший день голосування, 17 вересня, показував 10-е число. У Кремлі вже знайшли пояснення цьому дивному моменту – кажуть, що Путін не користується датою на годиннику.

На нестиковку звернуло увагу "Настоящее время".

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На фото, де Путін брав участь в онлайн-голосуванні, видно, що час на годиннику відповідає дійсному, а ось дата відставала на тиждень.

Годинник показує неправильну дату. Фото "Лентач"

Журналісти "Дождя" помітили, що дата на годиннику відставала і раніше. 13 вересня на навчаннях "Захід 2021" у Путіна був той же годинник – і календар показував цифру 6.

Путін на навчаннях, годинник показує 6 вересня. Фото "Лентач"
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У Кремлі заявили, що Путін просто не користується датою на годиннику, тому вона не налаштована.

Годинник Путіна

Годинник на руці Путіна на фото – Blancpain Grande Date Aqua Lung. Він випущений в обмеженому тиражі і коштує близько 11 700 доларів (приблизно 850 тисяч рублів). Зазначимо, що в місяць Володимир Путін отримує зарплату в розмірі близько 720 тисяч рублів.

Фото luxwatch.ua

Це універсальний водонепроникний годинник. Їх корпус залишається захищеним на глибинах до 100 метрів, так що в назві моделі не дарма є слова Aqua і Lung. Ремінець схожий на шкіряний, але насправді – це каучук. При цьому, виглядає він як класичний годинник.

Фото luxwatch.ua

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