Чехія підозрює отруйників Скрипаля у вибухах на військових складах

Раніше було відомо, що Чепіга і Мішкін приїжджали в Чехію стежити за Скрипалем, не виключено, що в цей час вони організували вибухи

У вибухах на військових складах у Чехії, через які сьогодні оголосили про висилку 18 російських дипломатів, з'явилися конкретні підозрювані. І це відомі російські грувці Анатолій Чепіга і Олександр Мішкін, які під псевдонімами Руслан Боширов і Олександр Петров організували замах на колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію.

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Оголошення про розшук Чепіги та Мішкіна з'явилося на сайті поліції Чехії.

"Національний центр з боротьби з організованою злочинністю у зв'язку з розслідуванням обставин тяжкого злочину просить допомоги у розшуку двох людей",- йдеться в повідомленні.

У чому конкретно підозрюють росіян, в повідомленні не уточнюють. Вказується, що вони відвідували Чехію у 2014 році. Громадян просять повідомити, якщо вони мають у своєму розпорядженні інформацію про їхні пересування країною.

Як припускає журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв, саме грувців вважають винними в організації вибухів на військових складах у 2014 році.

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"Насправді, чеська поліція впевнена, що Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга стояли за вибухом 50 тонн боєприпасів, у результаті якого у 2014 році загинули двоє громадян Чехії", – пише Грозєв у Твіттері.

Про приїзд співробітників спецслужб РФ стежити за Скрипалем до Чехії було відомо ще в 2018 році. За три з половиною роки до спроби отруєння Скрипаля російські спецагенти Олександр Мішкін-"Петров" і Анатолій Чепіга-"Боширов" шпигували за ним у Чехії.

Раніше експрем'єрка Британії Тереза Мей прямо заявляла про те, що саме президент РФ Володимир Путін несе відповідальність за отруєння Скрипалів, адже саме "його уряд контролює, фінансує і направляє військову розвідку ГРУ через своє Міністерство оборони".

Після цього Росія відхрестилася від будь-якого зв'язку з ймовірними отруювачами. МЗС країни звинуватив Лондон у "інформаційних маніпуляціях".

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