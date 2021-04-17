Чехія висилає 18 російських дипломатів – їх вважають контррозвідниками

Москві пригадали вибухи на військових складах семирічної давнини, в яких слідство підозрює роботу російських диверсантів

Чехія висилає 18 російських дипломатів – їх вважають працівниками спецслужб, які діяли під прикриттям, заявив глава МЗС Чехії.

Реклама

В країні не виключають, що Москва може стояти за вибухом складів боєприпасів в 2014 році. Про це повідомили на терміновій прес-конференції глава МЗС країни Ян Гамачек і прем'єр-міністр Андрій Бабіш.

Про висилку росіян вже повідомили президента Мілоша Земана, також країна звертається до європейських партнерів.

"Ми інформуємо наших партнерів з Європейського Союзу і НАТО і просимо їхньої підтримки", – сказав Гамачек.

У Врбетіці в 2014 році відбулося два вибухи на складах боєприпасів. Перший – в жовтні, загинули 2 людини. Другий – в грудні. Після цього боєприпаси, що залишилися, були вивезені з цих складів.

Раніше глава МЗС Чехії скасував заплановану поїздку в Москву, під час якої, передбачалося, буде домовлятися про постачання російської вакцини.

Реклама

Нагадаємо, Україна висилає російського дипломата як відповідь після звинувачень на адресу українського консула Олександра Сосонюка.

Раніше Берлін, Стокгольм і Варшава оголосили про депортацію російських дипломатів.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама