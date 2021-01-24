Що буде з протестами в Росії – прогноз Собчак

Після суботніх протестів на підтримку Олексія Навального та інших політв'язнів у Росії слід очікувати "жорстких посадок активістів", а опозиціонера може замінити його дружина.

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Такий прогноз дала російська журналістка Ксенія Собчак у своєму Instagram.

"Особисто мій прогноз такий: ця влада вважає будь-яку поступку вулиці як слабкість, у їхніх ціннісних координатах "круті пацани наїздів не бояться", тому будуть "жорсткі" посадки активістів і залякування тих, хто вийшов уперше", – написала Собчак.

Вона розповіла, що 23 січня весь день "не вилазила з телефону" – дивилася прямі ефіри, відео і репортажі, і зазначила, що вперше в сучасній Росії на несанкціонований мітинг вийшло так багато людей.

Причому, за її словами, якщо рахувати в процентному співідношенні до кількості населення в місті, то в Казані і Єкатеринбурзі вийшло навіть більше людей, ніж у Москві.

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Собчак також вважає, що Олексія Навального не звільнять, але його дружина сьогодні продемонструвала, що зможе зайняти його місце в боротьбі, якщо іншого варіанту не буде.

Вона також підкреслила, що, на її думку, "відлиги" чекати не варто, а слід готуватися до жорстких відповідей влади .

Собчак заявила, що негативно ставиться як до насильства з боку правоохоронців, так і з боку протестувальників, згадавши відео, на якому "якісь радикали штовхають каску омонівця".

Нагадаємо, в Росії в суботу, 23 січня, відбулися акції протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального та інших політв'язнів, на які за різними підрахунками тільки в Москві вийшли від 20 до 40 тисяч росіян. Особливість нинішніх російських протестів – росіяни почали відбиватися від омонівців, а іноді й нападати на них.

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