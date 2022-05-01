Війна "світовому нацизму": які сюрпризи очікувати від Путіна 9 травня

До Дня перемоги посилиться тиск на Донбас, а потім усіх відправлять на війну

Цілком можливо, що після параду всі підуть на фронт / Колаж "Сьогодні"

Міжнародний злочинець Володимир Путін готується до параду на честь Дня перемоги на тлі втрат в Україні 23 тисяч своїх солдат та тисяч одиниць військової техніки. До цього свята "зі сльозами на очах" Москва ще намагатиметься вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, щоб було про що заявити з трибуни Мавзолею. Проте, як вважають західні експерти, Путіну вже не вдається оголосити про велику перемогу над "нацисткою Україною" 9 травня, а тому від нього чекають останньої спроби підняти свій народ на бійню в Україну.

Сайт "Сьогодні" з'ясовував, що можна очікувати від Путіна 9 травня.

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Війна народна

Як пише британське видання The Daily Mail, посилаючись на розвідку Великої Британії, варто очікувати, що цього сакрального дня Путін може оголосити про повну мобілізацію для війни зі "світовим нацизмом".

"Ми бачили низку заяв Путіна про те, що "спецоперація" стає війною, що "це опосередкована війна" та "нацисти всюди". Що вони не лише в Україні, а й у НАТО їх повно. Я не здивуюсь… що він, ймовірно, збирається оголосити, що "зараз ми перебуваємо в стані війни з нацистами всього світу, і нам необхідно провести масову мобілізацію російського народу", – заявив журналістам міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

Інше британське видання Independent повідомило з посиланням на розвідку, що у пошуках "розплати" через невдачі на українському напрямку президент Росії може відмовитися від терміну "спеціальна операція" та оголосити тотальну повномасштабну війну. Згідно зі звітом британської розвідки, у спробі заспокоїти "обурення" російських збройних сил з приводу невдач під час вторгнення вищі армійські чиновники, як стверджується, "благають" президента Росії оголосити про це під час щорічного параду Перемоги 9 травня.

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Коментар

"Насправді мобілізація й 9 Травня не обов'язково будуть пов'язані. Тут різне навантаження. 9 травня Путіну все ж таки потрібно буде демонструвати святковість атмосфери, згадувати, як було тоді, за Другої світової війни, і зараз, коли Росія ніби веде боротьбу з нацизмом тощо. Можуть сказати про перемогу під Маріуполем, хоч ми бачимо, що там наші бійці не здаються. Тому формально вони можуть оголосити якісь віртуальні перемоги. А щодо мобілізації – це визнання проблем, що не вистачає ресурсів. Це можуть провести крок за кроком, не обов'язково буде тотальна мобілізація, бо це може налякати населення", – розповів політолог Володимир Фесенко на телеканалі "Україна 24" у межах загальнонаціонального телемарафону.

Створення ХНР

Ще один варіант – Путін все ж таки оголосить про перемогу (не дарма ж полягли 23 тисячі, а до 9 травня і всі 25 тисяч громадян Росії в українських чорноземах). І перемога називатиметься – "Херсонська народна республіка".

На думку військового експерта Сергія Грабського, який також висловився під час загальнонаціонального телемарафону, Путін ще має час для отримання "великої перемоги" будь-якою ціною. Наприклад, він може вимагати від командування російських військ дотиснути захоплення всієї території Луганської області, а також посилити наступ у Херсонській області.

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"Тому ми можемо передбачити шалений натиск на Сєвєродонецьку агломерацію з метою захоплення цієї агломерації. Щоб показати, що "бачите, ми таки звільнили "Луганську народну республіку" та відновили історичну справедливість". Це може бути подано як "велика перемога" – "Херсонська республіка" плюс Маріуполь – вони оголосять про створення так званого сухопутного коридору для Криму. Так я собі бачу політичну основу їхніх заяв на 9 травня", – каже Грабський.

Щоправда, на думку радника Офісу президента України Олексія Арестовича, вже немає передумов для появи ХНР.

"Вони зараз реально сповільнюються... До тижня піде на те, щоб зупинити гуляйпольське угруповання та остаточно гальмувати херсонське. Це означає, що російська армія втратила наступальний потенціал загалом в Україні. Далі перехід до оборони. Тобто Путіну нічого буде оголошувати 9 травня, окрім того, що вони перейшли до оборони на території України. А якщо вона не наступає, то вона не може досягти цілей кампанії. Виходу на межі Донецької та Луганської областей немає, виходу на межі Херсонської області немає. Навіть "ХНР" незручно оголошувати ", – сказав Арестович в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну.

Обстановка