"Що ви так багато їсте?": Жириновський запропонував ліміт ваги для росіян

Політик розповів, скільки повинен важити простий росіянин і скільки чиновник

Одіозний російський політик Володимир Жириновський пропонує встановити у Росії норму ваги для людини, про яку має дбати держава: простий росіянин – до 80 кг, чиновник – до 100 кг. Відео його виступу опублікував журналіст кремлівського пулу Дмитро Смірнов в Twitter.

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Він вважає, що росіяни дуже багато їдять.

"Потрібно якісь ліміти встановлювати. Розумієте, дуже-дуже велика людина, товста безмірно – це ж великі витрати держави. Його потрібно лікувати, давати йому дієту. Ось люди, які себе нормально почувають, вони від держави недоотримують. Я ще в 2014 році сказав – 80 кг давайте встановимо (ліміт)", – заявив Жириновський.

При цьому він пропонує ліміт і для чиновників, але чомусь їм допускає вагу більшу.

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"Встановимо їм якусь норму. Ми не будемо їх звільняти, а давайте скажемо, що вага чиновника – 100 кг, не більше. А якщо 120, 150 – так що це таке? Що ви так багато їсте?" – підкреслив політик.

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Раніше російський політик відзначався і іншими дивними висловлюваннями в своєму стилі. Як повідомляли новини "Сьогодні", Жириновський запропонував спалити тіло Леніна або продати за мільярд.

Крім того, він пропонував розстрілювати за фейки про коронавірус.

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