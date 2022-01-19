Що задумав Путін? До Держдуми внесли небезпечний проєкт із Донбасу

Російські політики вважають, що це започаткує процес міжнародного визнання ОРДЛО

Путіна просять визнати ОРДЛО / Фото: Колаж: Сьогодні

Депутати Держдуми РФ звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати так звані самопроголошені "ДНР" та "ЛНР". Про це в Telegram-каналі написав депутат від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко та опублікував саме звернення.

Проєкт відповідної ухвали Думи внесли до палати 11 депутатів-комуністів.

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"Вноситься проєкт постанови Держдуми "Про заяву Державної Думи Федеральних зборів РФ "Про звернення Держдуми до "президента Росії В.В. Путіна про необхідність визнання Донецької та Луганської народної республіки", – йдеться у зверненні до голови Держдуми Володіна.

Депутати вважають, що це започаткує процес міжнародного визнання "ДНР" і "ЛНР".



Гончарено зазначив, що швидше за все Росія дуже хоче оголосити війну, готуючись визнавати ці псевдореспубліки.

Раніше ми писали про те, що невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко своїм запрошенням "слідчих" бойовиків із Донбасу допитати журналіста Романа Протасевича фактично визнав т.зв. "ДНР" та "ЛНР".

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що у т.зв. "ДНР" та "ЛНР" немає абсолютно жодної суб'єктності, і це визнає навіть Росія.

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2 січня заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко розповів, що перспективи відновлення миру на Донбасі віддаляються на невизначений строк.

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