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COVID-апокаліпсис – в Москві вводять новий карантин через сплеск коронавірусу

12 червня 2021 18:33

Віталій Семченко Віталій Семченко

До 20 червня в парках будуть закриті атракціони, дитячі та спортивні майданчики, пункти прокату, альтанки та інші об'єкти відпочинку і розваг

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

У Москві ввели ряд карантинних обмежень через погіршення ситуації з коронавірусом. Також влада оголосила неробочим весь наступний тиждень.

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Відповідна заява з'явилося на сайті мера російської столиці.

"Щоб тимчасово зупинити зростання захворюваності і зберегти життя людей, сьогодні мною підписаний указ, який передбачає неробочі дні з 15 по 19 червня 2021 року зі збереженням заробітної плати для працівників", – сказано в повідомленні.

До 20 червня в московських парках будуть закриті атракціони, дитячі та спортивні майданчики, пункти прокату, альтанки та інші об'єкти відпочинку і розваг. А в торгових центрах закриють фуд-корти та ігрові кімнати для дітей. Також забороняється надання побутових послуг.

Підприємства громадського харчування можуть працювати з 6:00 до 23:00 (за винятком обслуговування навинос). А в нічних клубах і барках заборонено проводити концерти.

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"За останній тиждень ситуація з поширенням коронавірусної інфекції різко ускладнилася. Кількість нововиявлених хворих підскочила до пікових значень минулого року", – додав Собянін.

Відзначимо, за минулу добу в Москві виявили 6701 випадок зараження коронавірусіом. Це максимальне значення з початку року.

Нагадаємо, в Україні з 9 червня в "зеленій зоні" епідеміологічної небезпеки знаходяться всі області України. З "жовтої зони" карантину вийшли всі регіони.

Також ми писали, що пара з Індії влаштувала масштабне весіллязі 160 гостями в літаку через карантинні обмеження.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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