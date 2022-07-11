Дан наказ "замочити" Гіркіна? Соловйов запропонував відправити його на фронт

Москву дратують HIMARS та Гіркін. З артсистемами Кремль нічого не може зробити, а по терористу є варіанти

ВСУ чекають на Гіркіна. До нього багато питань ще по 2014 році / Колаж "Сьогодні"

Можливо, ще недовго російський терорист Ігор Гіркін (Стрілков) зможе говорити правду в соцмережах про справжній стан справ на українському фронті, тим самим порушуючи закон Росії щодо дискредитації вітчизняної армії. Нині порушується питання про відправку на передову "диванного полководця", щоб він показав невмотивованим російським окупантам, як треба наступати, чи щоб зайнявся правильною пропагандою безпосередньо з лінії вогню, чи щоб замовк... назавжди, зрозуміло.

Сайт "Сьогодні" вивчив творчість єдиного росіянина, якому всі ці місяці було дозволено говорити бодай якусь правду про хід війни в Україні на російську аудиторію.

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Під рушницю!

Ігор Гіркін, який звинувачується міжнародним судом у причетності до загибелі малайзійського Боїнга рейсу MH17, поки що не викладав повістку до військкомату на своїх сторінках у соцмережах. Однак ця тема вже почала активно розвиватись у пропагандистських студіях Останкіно.

Днями, наприклад, відомий пропагандист Володимир Соловйов поставив питання, а чому такий знатний вояка досі робить свої аналізи в Москві, куди не падають українські снаряди, а не на Донбасі.

"Якби він хотів, він би вже давно був там. А так сидить така розніжена тушка і через губу всіх повчає на дивані з філіжанкою чаю і з незадоволеними губками, зібраними курячою гузкою. Ну, і де справжній чоловік?", – запитав, чому Гіркін ще не в строю, Соловйов.

ПРО HIMARS

Поки Гіркін продовжує свої дивані аналізи, наприкінці яких все ж таки закликає Кремль уже розпочати чи реальні військові дії (прямо, як міжнародний злочинець Володимир Путін, який теж, мабуть, вірить, що РФ ще не розпочинала війну в Україні , а лише проводить розвідку боєм).

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"Сьогодні знову палає і детонує Шахтарськ. Сильніше, ніж минулого разу. За минулі 5-7 днів уражені виявилися понад 10 великих складів артилерійських та інших боєприпасів, кілька нафтобаз, близько десятка командних пунктів і приблизно стільки ж місць розташування особового складу в нашому ближньому і глибокому тилу... КОЛИ ВР РФ ПОЧНУТЬ ВОЮВАТИ В ПОВНУ СИЛУ? 777 "і "Цезарі" (а також боєприпаси до них) безпечно та безперешкодно доставляються в район бойових дій?", – волає Гіркін у своєму телеграм-каналі .

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Про Шойгу

"Це людина, яка ніколи не була військовою, військова справа їй глибоко не цікава, тільки кар'єра і піар. Дико багатий, дико жадібний. Він дурень, він не розуміє, у нього величезна кількість вогнепальної зброї, і генералів він подібних до себе підбирає", – сказав Гіркін про Шойгу.

Про командування "спецоперацією"

"Чотири місяці тому, коли російська армія стояла під Києвом, жоден український снаряд не падав на таку глибину. Вони намагалися по Таганрогу бити, але це все збивалося. А зараз у них все виходить. Причому не в одному місці, а в багатьох. З чого мені відчувати оптимізм? Я не критикую дії збройних сил РФ. Я критикую дії командування та військово-політичне керівництво наших збройних сил. Тому що я бачу, що ці події протягом чотирьох місяців настільки відрізнялися глибоким розумом і кмітливістю, що хочеться суд створювати. Якби було в мене таке право, трибунал би вже засідав 24 години на добу", – так Гіркін оцінив дії рідного командування так званою "спецоперацією" в Україні.

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Усе пропили

"Весь інтернет набитий відео, як на фронт женуть танки Т-62. Навіть без чохлів – чохлі давно пропили, а нових не пошили. З чого мені відчувати оптимізм, коли мені один із знайомих командирів розповідає, що в їхньому батальйоні є маскувальні сітки, тому що їм підвезли волонтери. А в сусідньому батальйоні російських регулярних сил маскувальних сіток, як і похідних кухонь, немає в принципі. За чотири місяці не змогли навіть маскувальні сіті привезти у війська!" , – розпинає своє командування Гіркін.

На танку, який Шойгу з Путіним відправили на фронт, напис "Врятуй та збережи"

Про Зміїного

"Противник (ЗСУ – ред.) просто засипав острів усім, що в нього було. І 155 мм снарядами з "Цезаря", і ракетами з HIMARS та "Точками-У" просто засипав. Зараз це угруповання поїхало в інше місце засипати наших. І засипає, мабуть. І наші ППО, виявляється, не можуть з нею впоратися ", – шокований Гіркін.

Про обстріл міст РФ

"Рішення про обстріл села Зернове, селища Тьоткіне та села Маркове в російському прикордонні – приймали у Вашингтоні чи Лондоні, а? Як думаєте?", – задався провокаційним питанням Гіркін з приводу "хлопків", що регулярно відбуваються у російських населених пунктах на кордоні з Україною.

Провал

"Фактично величезна Росія, яку ще нещодавно називали другою армією у світі у військовому відношенні, не зуміла впоратися з Україною за чотири місяці. Переклала війну у формат статичного фронту. Маючи величезні переваги над Україною, ми нічого не змогли з нею зробити. Ну, не ми, а наше військово-політичне керівництво", – резюмував так званий ексміністр оборони "ДНР".

Про перспективи

"Нам (Росія – Ред.) ще тільки належить і мобілізацію оголосити, і економіку переводити на військові рейки, і людей масово закликати. А наша влада все намагається вести маленьку колоніальну війну. Ось нам зараз належить після цієї оперативної паузи, яка закінчиться, я так думаю скоро, битва за ініціативу, тобто за те, хто наступатиме, а хто буде змушений оборонятися, і я зараз не можу сказати, що це будемо ми. ", – спрогнозував подальший перебіг подій Гіркін.

Про Путіна

Трохи раніше "експерт" заявляв, що Кремль повівся на гру Заходу, через що на Росію чекає розпад.

"Крок за кроком, обережно промацуючи територію, противник просувається вперед у справі знищення залишків Росії та Російської Федерації. Як у минулому рибалка, я б порівняв це з підведенням щуки до саку. Спіймана. Щука спіймана, захопила наживку, її тягнуть вудкою до саку. Дуже важливо підвести її, щоб вона не зірвалася.Не перекусила волосінь, не обірвала її, не пішла на глибину.Тому її тягнуть повільно і обережно, трохи приспускаючи і знову натягуючи.Ближче і ближче.Ось що зараз робить Захід у зв'язку з війною Україні, при цьому в якісь моменти трохи послаблюється волосінь і риба уявляє, що ще трохи і вона вибралася, ні, вона все ближче і ближче до свого кінця, на кукан і на сковорідку. ", – розкрив нещодавно Гіркін помилку, яку допустив Путін.

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