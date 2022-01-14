Данилов назвав організаторів кібератаки на Україну та видав їх головну мету

За кібератакою на сайти органів влади України стоїть Росія. У цьому не сумнівається секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов.
Про це повідомляє "Голос Америки".
Заява
Данилов пояснив, що сьогодні є лише одна країна, яка може займатись кібератаками проти України. "Це Російська Федерація", – сказав він, додавши, що зараз триває розслідування цієї кібератаки.
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Організатори нападу, на думку секретаря РНБО, не досягли поставленого завдання.
"Вони хочуть, щоб певні процеси (в Україні – ред.) припинили існування, бо ті інститути, які є, є вкрай важливими для існування взагалі системи державного управління" , – пояснив Данилов.
Що сталося
- У ніч із 13 на 14 січня хакери здійснили масову кібератаку на веб-сайти державних структур України.
- Зловмисники опублікували на сайтах заяву про масштабний витік персональних даних українців.
- За даними МВС, у липні минулого року атаки зазнавали сайти президента України та СБУ, всього за рік було скоєно близько 1 млн атак на інтернет-ресурси держорганів.
- Кібератака на урядові сайти свідчить про те, що Росія продовжує загострювати ситуацію в Україні. Про це заявив заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму Богдан Петренко.
- Раніше уряд США попереджав Україну, що Росія готує атаки хакерів на нашу країну. До Києва були направлені американські фахівці, які мали протестувати наші комп'ютерні системи щодо стійкості до кібератак.