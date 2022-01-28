Давайте без екстазу! У Путіна відмовилися налити горілки Нуланд

Пєсков вважає, що нехай Штати краще жартують, ніж нагнітають ситуацію

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Кремлі не обіцяють американцям горілку газопроводом, але оцінили жарт американського дипломата Вікторії Нуланд і зазначають, що це краще за війну і нагнітання міжнародної обстановки.

Журналіст Метт Лі, коментуючи ситуацію навколо газопроводу "Північний потік-2", сказав, що його будівництво завершено, головне тепер запустити і тоді по ньому можна буде прокачувати будь-що: газ, оливкову олію або горілку. У відповідь на це Нуланд сказала, що краще б це була горілка

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Нуланд за горілку

"Горілка – це було б непогано", – відповіла вона.

Вікторія Нуланд

Заступник держсекретаря зазначила, що газопровід поки що не готовий до прокачування, оскільки не пройшов тестування і не отримав сертифікацію.

Росії не до жартів

Речник президента Росії Дмитро Пєсков вважає, жарти це вже добрий знак, але краще займатися справою, щоб зняти напругу у Європі через газопровід.

"Вона пожартувала на репліку журналіста – це не заява. Це був жарт. Давайте не будемо з вами заходитися в екстазі. Хоча б хоч якісь спроби жартувати – це вже позитив у цій ситуації. Нехай краще вони жартують, ніж займаються нагнітанням напруги у Європі", – сказав він.

Соцмережі вже жартують

Як завжди, будь-які казусні ситуації не залишаються осторонь користувачів інтернету. Користувачі припустили, що Нуланд дуже любить росіян, звідси і такий "потяг до горілки".

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Що люблять світові лідери

Президент Росії Володимир Путін на зустрічі з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе поділився своїми гастрономічними уподобаннями щодо морепродуктів. За його словами, у оселедці він любить більше ікри.

Експрем'єр Британії любить рибу з картоплею. А ексканцлер Німеччини Ангела Меркель, як і Путін, любить рибу, але до риби вона віддає перевагу пиву.

Сертифікація "Північного потоку – 2"

Перед тим як почати комерційне постачання природного газу, трубопровід має пройти обов'язкову сертифікацію та відповідати вимогам третього енергопакету ЄС.

Так званий Третій енергопакет – це пакет законів, що регулюють правовідносини в енергетичній сфері та покликаний забезпечити відкрите та чесне функціонування ринку.