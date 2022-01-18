Тиск на Росію: США готують новий удар

У США готують фінансові санкції

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Міністерство фінансів США готує нові фінансові санкції.

Про це повідомляє газета The Wall Street Journal із посиланням на американських чиновників. Про це вказує Klymenko Time.

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При цьому не повідомляється, хто це може бути. Зазначається, що обмеження застосовують до чотирьох фізичних осіб.

В американській адміністрації вважають, що подібне рішення має "надати дипломатичний тиск на Росію".

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Що кажуть у Росії

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія є самодостатньою країною.

"Ми – досить велика країна і дуже-дуже самодостатня, щоб бути вразливою проти санкцій", – сказав він.

А що на Заході?

У свою чергу голова євродипломатії Жозеп Боррель виключив запровадження "превентивних санкцій" ЄС проти Росії щодо ситуації навколо України. За його словами, проєкт санкцій готується лише на випадок ескалації.

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"Про превентивні санкції не йдеться... Ми продовжуємо підготовку проєкту санкцій на випадок загострення ситуації", – сказав він.

Що пишуть у ЗМІ

Варіант відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT, якщо відбудеться повномасштабне вторгнення Росії в Україну, більше не розглядається США та Європейським Союзом. Про це повідомила "Європейська правда" із посиланням на німецьке видання Handelsblatt.

Видання наголосило, що американці та європейці вже кілька тижнів обговорюють, як реагувати у разі військової операції Росії проти України, а відключення Росії від системи SWIFT є дуже делікатним для учасників переговорів.

Нагадаємо, заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд попередила, що Вашингтон розробив багато різних варіантів хворобливого на Москву у разі, якщо влада РФ зважиться на повномасштабне вторгнення в Україну.

Сполучені Штати вкотре наголосили, що Росія поплатиться у разі спроби напасти на Україну.

За словами заступника держсекретаря США, Вашингтон досі хоче врегулювати проблему за допомогою дипломатичного діалогу, водночас вже розроблено плани дій на різні випадки, зокрема і на випадок російської агресії.