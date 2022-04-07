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Навіть ніхто не помітив: Лукашенко провів "блискучу спецоперацію" в Україні

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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7 квітня, 17:58
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Військове керівництво та спецслужби Білорусі вперше почули про проведений захід
Лукашенко провів спецоперацію в Україні, яку ніхто не помітив. Фото: колаж "Сьогодні"
Лукашенко провів спецоперацію в Україні, яку ніхто не помітив. Фото: колаж "Сьогодні"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко провів на території України спеціальну операцію "з визволення білорусів", яку не помітили навіть військове керівництво та спецслужби Республіки. Про це він заявив на засіданні Ради нацбезпеки Білорусі у четвер, 7 квітня, повідомляє "Пул першого".

"Дійшло до того, що ці негідники почали захоплювати там наших людей. Заарештували півтори тисячі вагонів, захопили наші автомобілі і до сотні, на мою думку, наших хлопців, які керували цими фурами. Я попереджав українців, що ми змушені будемо провести спеціальну операцію з звільненню цих людей. Ми таку спеціальну операцію провели. І всіх наших людей звільнили", – сказав Лукашенко.

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Президент Білорусі заявив також, що не вникатиме в деталі спецоперації, але вирішив подати до державних нагород її виконавців.

"Блискуче провели. Навіть ви не помітили", – наголосив Лукашенко.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що по території Республіки Білорусь йде активне переміщення російської та білоруської військової техніки та подальше її накопичення вздовж українського кордону.

Також ми інформували, що в Білорусі стріляли в партизанів, які, ймовірно, намагалися перешкодити поїздам із технікою РФ рухатися у бік України. Їх підозрюють у диверсіях на залізниці.

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Олексій Цибко – воїн-доброволець, колишній мер міста Сміла (Черкаська область), спортивний функціонер, екс-капітан збірної України з регбі, майстер спорту. З перших днів вторгнення російських військ пішов на війну. Воював на території Київської області. Загинув під час визволення Бучі, виконуючи бойове завдання. У березні йому виповнилося 55 років.

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