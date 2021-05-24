Русский
$ 27,46
33,48
  1. Світові новини
  2. Росія

Навіть у Путіна не стали захищати Лукашенка: Кремль про ситуацію з літаком

24 травня, 13:09

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Пєсков визнав, що є певні міжнародні авіаційні правила, ось тільки Білорусь на них наплювала

/ Фото: Getty Images

У Кремлі ще не визначилися – підтримувати свого головного союзника Білорусь чи засуджувати в історії з нібито "екстреною посадкою літака" заради затримання головного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Реклама

Про це сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише кремлівський пул.

Він зазначив, що є певні міжнародні авіаційні правила.

За його словами, саме міжнародна авіаційна влада тут повинна давати оцінку з точки зору відповідності або невідповідності цим міжнародним нормам посадки літака Ryanair у Мінську.

В тренді
Перехворілим на COVID-19 видаляють очі – в Індії почалася епідемія рідкісного "чорного грибка"
Індію вражає "чорний грибок". Фото: колаж "Сьогодні"
В тренді
Затримання Романа Протасевича в Мінську: всі подробиці (оновлюється)
Літак екстреного посадили в Мінську для затримання Протасевича. Колаж "Сьогодні"
В тренді
Розмова пілотів літака Ryanair з диспетчерами – опубліковано фрагмент діалогу (відео)
Затриманий в Мінську літак Ryanair. Фото TUT.BY

"Поки потрібно тверезо дати оцінку події з літаком. Хтось вимагає санкцій, хтось говорить про відповідність міжнародним правилам і нормам. Багато суперечливих заяв, і ми б не хотіли брати участь у цих перегонах, наввипередки когось засуджувати чи підтримувати", – сказав Пєсков.

Реклама

Нагадаємо, 23 травня у Мінську екстрено приземлився літак компанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Спочатку повідомляли про нібито мінування борту, але пізніше з'ясувалося, що лайнер змусили сісти за допомогою винищувача – і все це заради арешту ексголовного редактора NEXTA Романа Протасевича. Пізніше стало відомо, що на борту літака знаходився співробітник КДБ Білорусі. Читайте також детальніше, як відреагували світові політики на затримання Протасевича.

Водночас у Зеленського звинуватили Білорусь в міжнародному тероризмі. Радник глави ОПУ Михайло Подоляк також вважає, що головним організатором і вигодонабувачем примусової посадки літака є Росія.

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Путін – вбивця? Що відповів Зеленський (відео)
Путін – вбивця? Що відповів Зеленський (відео)Влада
"Це зачистка, будемо реагувати": Путін вперше відреагував на справу проти МедведчукаВлада
Жириновський влаштував безглузді танці під coco jambo: відео ганьби
Жириновський влаштував безглузді танці під coco jambo: відео ганьбиРосія
Поселить в одну кімнату з Януковичем чи кине: як Путін вчинить з Медведчуком
Поселить в одну кімнату з Януковичем чи кине: як Путін вчинить з МедведчукомВлада
У Росії відбувся моторошний
У Росії відбувся моторошний "могильний" турнір: відеоРосія
Україна
Україна "антипод" Росії? Київ відповів на зухвалу заяву ПутінаВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти