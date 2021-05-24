Навіть у Путіна не стали захищати Лукашенка: Кремль про ситуацію з літаком

Пєсков визнав, що є певні міжнародні авіаційні правила, ось тільки Білорусь на них наплювала

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У Кремлі ще не визначилися – підтримувати свого головного союзника Білорусь чи засуджувати в історії з нібито "екстреною посадкою літака" заради затримання головного редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.

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Про це сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише кремлівський пул.

Він зазначив, що є певні міжнародні авіаційні правила.

За його словами, саме міжнародна авіаційна влада тут повинна давати оцінку з точки зору відповідності або невідповідності цим міжнародним нормам посадки літака Ryanair у Мінську.

"Поки потрібно тверезо дати оцінку події з літаком. Хтось вимагає санкцій, хтось говорить про відповідність міжнародним правилам і нормам. Багато суперечливих заяв, і ми б не хотіли брати участь у цих перегонах, наввипередки когось засуджувати чи підтримувати", – сказав Пєсков.

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Нагадаємо, 23 травня у Мінську екстрено приземлився літак компанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Спочатку повідомляли про нібито мінування борту, але пізніше з'ясувалося, що лайнер змусили сісти за допомогою винищувача – і все це заради арешту ексголовного редактора NEXTA Романа Протасевича. Пізніше стало відомо, що на борту літака знаходився співробітник КДБ Білорусі. Читайте також детальніше, як відреагували світові політики на затримання Протасевича.

Водночас у Зеленського звинуватили Білорусь в міжнародному тероризмі. Радник глави ОПУ Михайло Подоляк також вважає, що головним організатором і вигодонабувачем примусової посадки літака є Росія.

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську