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СЬОГОДНІ Світові новини Росія

Дефолт у Росії може статися на початку травня. Що пишуть західні ЗМІ про війну в Україні

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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21 квітня, 14:01
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Сайт "Сьогодні" пропонує огляд світових мас-медіа
Росія наближається до дефолту. Фото: колаж "Сьогодні"
Росія наближається до дефолту. Фото: колаж "Сьогодні"

Провідні світові ЗМІ продовжують висвітлювати події України. Видання обговорюють постачання Заходом важкого озброєння Україні, а також ізоляцію Росії від світової економіки та ймовірність дефолту РФ.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних мас-медіа.

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Захід збільшує постачання важкого озброєння Україні

Американська газета The Washington Post пише, що західні країни збільшують постачання важкого озброєння, що зміцнить українську армію, оскільки Росія посилює свої атаки Сході. Пентагон заявив, що українські ВПС мають ще не менше 20 винищувачів. Їхня кількість збільшилася після того, як в Україну поставлено комплектуючі для ремонту пошкодженої техніки.

Росія наближається до дефолту

Видання The Wall Street Journal повідомляє, що Росія наближається до дефолту за своїми суверенними боргами після того, як стало офіційно відомо, що кремль не виконав своїх зобов'язань перед іноземними кредиторами, коли розрахувався з ними карбованцями на початку цього місяця. Імовірний дефолт може статися на початку травня.

Країни G7 хочуть ізолювати Росію від світової економіки

Інформагентство Bloomberg міністри фінансів країн G7 заявили про прагнення ізолювати Росію від світової економіки через її вторгнення в Україну і хочуть збільшити витрати Москви на її війну. Адміністрація Байдена запровадила нові санкції проти Росії, зокрема щодо майнера криптовалюти, оскільки служби безпеки США та інших країн попередили, що Кремль розглядає варіанти кібератак.

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Україна пропонує спрямовувати російський газ через свій газопровід

Міжнародне агентство новин Reuters пише, що Україна намагається переконати західних союзників перемістити російські постачання природного газу газопроводом "Північний потік-1" на український газопровід. Це має змусити Росію прокачувати більше свого газу для Європи через Україну та сплачувати більше транзитних зборів, які могли б допомогти обороні України під час війни та утримали шляхи від пошкодження українських газопроводів. Українські компанії – ДТЕК, Нафтогаз та Укренерго – запустили проект #StopBloodyEnergy, мета якого – переконати західні компанії відмовитись від співпраці з Росією.

Німецький журнал Der Spiegel повідомляє, що українська армія завдає тяжких втрат танковим бригадам Путіна. Для російських екіпажів танки часто стають смертельною пасткою через особливу технічну конструкцію – вони сидять на пороховій бочці. Стаття називається "У смертельній пастці – чому так багато російських танків вибухає".

До речі, раніше військовий експерт Олег Жданов розповів "Сьогодні", що в Україні не залишилося жодного російського танка "Т-90". Найсучасніші танки армії РФ були знищені бійцями ЗСУ за допомогою протитанкових ракетних комплексів Javelin та NLAW.

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Також ми інформували, що в Україні "почали прибувати" вантажі з останнього пакету допомоги адміністрації президента США Джо Байдена нашій країні.

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 21 квітня
1
Особовий склад 21 000
Особовий склад
2
Літаки 172
Літаки
3
Гелікоптери 151
Гелікоптери
4
Танки 829
Танки
5
ББМ 2118
ББМ
6
Артилерія 393
Артилерія
7
Засоби ППО 67
Засоби ППО
8
РСЗВ 136
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 166
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1508
Транспорт
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