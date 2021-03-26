Справа честі: Лукашенко вимагає від білоруських вчених власну вакцину від коронавірусу

Він наполягає, що вона повинна стати найкращою в світі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, проти якого не згасають протести, доручив білоруським вченим створити власну вакцину від COVID-19. Він вимагає, щоб вони врахували досвід інших країн і зробили її найкращою в світі.

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Про це повідомляє білоруський пропагандистський портал Белта.

Лукашенко зажадав розробити препарат в найкоротші терміни. За його словами, це має стати справою честі для МОЗ і Національної академії наук. Хоча сам Лукашенко ще в грудні минулого року заявив, що не збирається робити щеплення від коронавірусу.

"Вітчизняна вакцина – справа честі Гусакова та Піневича, МОЗ та Національної академії наук, в найкоротші терміни зробити найкращу вакцину. Чому найкращу – бо досвід вже є. І у росіян, і у європейців, і у китайців, у індусів", – заявив він.

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Він закликає дослідити вакцини світових виробників і на їх основі створити свій препарат. У той же час, в Білорусі з кожним вдень зростає кількість хворих коронавірусом, а самопроголошений президент займається не вакцинацією населення, а будівництвом імперських планів.

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Нагадаємо, що після минулих в серпні минулого року президентських виборів в Білорусі почалися наймасштабніші в історії країни протести. Учасники демонстрацій відмовилися визнавати Лукашенка обраним президентом і вимагали припинити репресії, звільнити затриманих демонстрантів і провести чесні перевибори.

На останню умову самопроголошений президент погодився – але тільки після конституційної реформи і не раніше 2022 року.

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