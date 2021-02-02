Справа "Ів Роше" і неявка через отруєння "Новачком": за що посадили Навального

Генеральна прокуратура Росії замінила умовний строк у справі "Ів Роше" для опозиціонера Олексія Навального на реальний.

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2 лютого Навального засудили до 3,5 років колонії загального режиму, скоротивши строк до 2 років і 8 місяців з урахуванням часу, проведеного під домашнім арештом.

За що посадили Навального?

У 2012 було порушено кримінальну справу проти Олексія Навального і його брата Олега за заявою генерального директора компанії "Ів Роше Схід" (російської філії Yves Rocher) Бруно Лепри. Слідчий комітет звинуватив компанію Навальних "Главпідписку" в тому, що надавала послуги "Ів Роше" за завищеними цінами.

Але в процесі суду "Ів Роше" відмовилася від претензій і заявила, що ніякого збитку компанія Навальних їй не наносила.

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Через два роки суд засудив Олексія Навального до 3,5 років умовно з випробувальним терміном 5 років. Але в 2017 році був продовжений ще на рік. Випробувальний строк у нього закінчився 29 грудня.

Чому Федеральна служба виконання покарань зажадала змінити умовний строк?

У відомстві заявили, що нібито з 1 січня по 17 серпня 2020 року Навальний порушив умови випробувального терміну. Він повинен був двічі в місяць в певні дні відзначатися в інспекції, а після виписки з клініки "Шаріте" Навальний "повністю ухилився від передбаченого законом контролю".

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Майже відразу після того, як Навальний повідомив про дату свого повернення в Росію після лікування, ФСВП зажадала змінити йому умовний строк на реальний.

До розгляду вимоги судом Навального відправили до слідчого ізолятора, який не призначений в РФ для тих, кого звинувачують у порушенні режиму кримінальної терміну.

За що посадили Навального насправді?

Навальний був затриманий у справі "Ів Роше", фальсифікацію якого визнав ЄСПЛ, а Росія виплатила політику компенсацію. Багато хто пов'язує те, що відбувається з розслідуваннями і високою підтримки росіян, які виходили на протести по всій країні.

Ми також писали про те, як виносили вирок Олексію Навальному.

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