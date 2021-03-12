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Справа Навального: опозиціонер пропав, Польща звернулася в ООН

12 березня, 16:25

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

45 країн закликають звільнити опозиціонера

Російського опозиційного політика Олексія Навального перевели зі слідчого ізолятора у Володимирській області в невідоме місце.

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Про це повідомив один з його адвокатів, передає Reuters.

"У в'язниці сказали, що його там немає, і все", – сказав адвокат, якому повідомили, що політика перевели в інше місце.

Інший адвокат Навального Вадим Кобзєв відвідував своє підзахисного у четвер, 12 березня. Він заявив, що Навальний був здоровий.

Примітно, що прес-секретар Федеральної служби виконання покарань заявила, що не може розкривати інформацію про місцезнаходження Навального. Вона посилається на закони про захист особистої інформації,

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У той же час, 45 країн, включаючи США, Канаду, Японію і Австралію, закликали Росію звільнити Навального. У заяві, зачитаній Польщею Раді ООН з прав людини в Женеві, вони сказали, що дії російської влади проти опозиціонера є "неприйнятними і політично мотивованими".

"Ми закликаємо Російську Федерацію до негайного і беззастережного звільнення пана Навального і всіх незаконно чи довільно затриманих, в тому числі за здійснення їх прав на свободу мирних зібрань і об'єднань, свободу переконань і їх вільне вираження, а також свободу релігії або переконань. Ми також стурбовані великою кількістю довільних арештів протестуючих, які висловлювали свою підтримку пану Навальному в багатьох містах Росії", – йдеться в спільній заяві.

Відзначимо, що Навального утримували в колонії Кольчугіно у Володимирській області. Тоді російські правоохоронці заявляли, що Навальний перебував там на карантині перед переведенням в ІК-2, також у Володимирській області.

Раніше ми повідомляли, що в Росії суд зобов'язав Олексія Навального виплатити Євгену Пригожина, також відомому як "кухар Путіна", 500 тисяч рублів за позовом про захист репутації.

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Росія ООН СІЗО Олексій Навальний
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