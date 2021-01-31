Чергували всю ніч: силовики затримали кореспондента каналу Навального

Соратник Навального оголосив про зміну точки збору протестувальників і в Москві, і в Петербурзі

Сьогодні в Москві при виході з будинку затримали кореспондента каналу Навального Дмитра Низовцева.

Реклама

Про це повідомляє Тelegram-канал "Апологія протесту".

Поліцейські всю ніч чергували біля його квартири.

А тим часом соратник Навального Леонід Волков в ефірі "Навальний Live" оголосив про зміну точки збору протестувальників і в Москві, і в Петербурзі.

Читайте також: Арешти дітей і побиття жінок: як минув день протестів у Росії

Реклама

Нагадаємо, сьогодні прихильники заарештованого опозиційного політика Олексія Навального, а також обурені діями влади росіяни стосовно політика й учасників протестів 23 січня знову проводять акції по всій країні. Силовики затримали понад 419 людей, зазначають правозахисники.

Учора силовики змусили главу штабу Навального закликати росіян не виходити на сьогоднішню акцію.

Олексій Навальний залишиться під вартою до 15 лютого. Так вирішив Московський обласний суд, який розглядав апеляцію. Дивіться в нашому сюжеті:

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама