Росія розгорнула кампанію з дискредитації західних вакцин від коронавірусу – The New York Times

Російські інформаційні агентства намагаються переконати іспаномовні країни в тому, що російська вакцина від коронавірусу Sputnik V працює краще, ніж її американські конкуренти Pfizer і Moderna.

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Про це повідомляє New York Times.

Російська кампанія в Латинській Америці

Російська кампанія була зосереджена на країнах Латинської Америки. Там ЗМІ розмістили в Facebook і Twitter сотні посилань на новини, в яких припускали, що американські вакцини, можливо, зіграли роль у смертельних випадках. У них не враховувалися звіти, які показали, що вакцини, найімовірніше, не грали жодної ролі в смертях.

Наприклад, 17 січня Russia Today Espanol написала, що Норвегія має намір з'ясувати, чому 23 людини похилого віку померли після вакцинації Pfizer. Три тижні тому той же акаунт опублікував кілька повідомлень про шість осіб, які померли під час випробувань вакцини Pfizer.

В акаунтах Facebook були схожі розповіді. 5 січня іспаномовна сторінка Russia Today в Facebook поділилася історією зі своїми 17 мільйонами підписників, в якій стверджувалося, що португальська медсестра померла через два дні після вакцинації Pfizer. Історія має на увазі, що вакцина винна, хоча лікарі і розтин дійшли висновку, що вакцина, ймовірно, не зіграла жодної ролі в її смерті.

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"Це були скоординовані зусилля, які були частково піар-кампанією і частково дезінформацією. Це одна з наймасштабніших операцій, які ми бачили для просування оповіді про вакцину в Латинській Америці, і, схоже, вона здобула ефект. Росія неухильно створювала наратив, який ріс і до деякої міри приймався", – сказав дослідник дезінформації в First Draft Хайме Лонгорія.

Перший сплеск активності представники розвідки США помітили в серпні 2020 року, коли президент Росії Володимир Путін оголосив, що дав згоду на створення вакцини.

Іспаномовні акаунти в Twitter і Facebook двох державних ЗМІ Russia Today і Sputnik регулярно входять в число найвпливовіших в Латинській Америці. Саме в цих акаунтах переважно і розповідають про вакцини.

"Вони зібрали велику аудиторію і регулярно входять до десятки найпопулярніших історій або посилань", – сказав Лонгорія.

Така пропаганда дала свої плоди. Заступник міністра охорони здоров'я Мексики Уго Лопес-Гатель заявив, що його уряд підписав контракт на поставку російської вакцини, яка передбачає закупівлю 24 мільйонів доз, які охоплять 12 мільйонів осіб. Вакцина буде доправлена в кілька етапів до травня.

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Ймовірно, підштовхнули до такого рішення Мексику результати незалежного огляду Sputnik V, що показують, що вакцина має ефективність 91,6% і не має серйозних побічних ефектів. Вони з'явилися в медичному журналі The Lancet.

Oxford-AstraZeneca і Sputnik V

Цікаво, що раніше зусилля Росії були зосереджені на вакцині Oxford-AstraZeneca. Її зображували як небезпечну. Припускали в соцмережах, що вакцина перетворить людей на мавп, тому що вона була розроблена з використанням вірусу шимпанзе.

Але подібна кампанія раптово припинилася, після того як виробники ліків оголосили, що російська вакцина Sputnik V і вакцина Oxford-AstraZeneca досягли угоди про спільне тестування комбінації своїх вакцин.

"Ви можете побачити виразний переломний момент, коли історії про AstraZeneca раптово перетворюються з повністю негативних на повністю позитивні. Цілком очевидно, що, коли змінювалися інтереси бізнесу, змінювалися і цілі їх операції впливу", – сказав Лонгорія.

Реакція Facebook на російську активність

У грудні Facebook заявив, що він видалив російську кампанію дезінформації, в якій публікувалася інформація французькою, англійською, португальською та арабською мовами. Там писали і про російську вакцину.

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"Ми знаємо, що операції по впливу приймають різні форми, в тому числі відкриті повідомлення, поширювані через контрольовані державою ЗМІ. Ми ставимо цих видавців чіткими ярликами, щоб люди знали, від кого виходить інформація", – сказала прессекретар Facebook Ліз Буржуа.

Нагадаємо, Україна не закуповуватиме російську вакцину.

Україна отримала підтвердження на поставку 12 мільйонів доз вакцини від COVID AstraZeneca і Novavax. Про це заявив на нараді у президента України міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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