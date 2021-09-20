Добивав поранених: в Мережу потрапили кадри нападу на університет в Пермі (відео)

У Мережу завантажили відео з камер спостереження, як Тимур Бекмансуров проник до навчального закладу і влаштував стрілянину близько 11 ранку в понеділок, 20 вересня. Інцидент стався в одному з корпусів Пермського державного університету.
Відео опублікував Telegram-канал Телеграф.
На кадрах показано, як 18-річний стрілець стріляє в чоловіка, який вже лежить поранений на підлозі. Після пострілу Бекмансуров перелазить через турнікет і проходить в університет.
Стрільцем виявився 18-річний Тимур Бекмансуров. Силовики вже ліквідували нападника.
Що кажуть в поліції
За фактом стрілянини в Пермському державному університеті відкрито кримінальну справу.
"Кримінальну справу про вбивство порушено за фактом стрілянини в Пермі, розслідуванням займеться центральний апарат СК", – повідомляє РІА Новини".
Деталі інциденту
- Тимур Бекмансуров проник до навчального закладу і влаштував стрілянину близько 11-ї ранку в понеділок, 20 вересня. Інцидент стався в одному з корпусів Пермського державного університету. Деякі викладачі та студенти закрилися в аудиторіях. У Мережі поширюють відео, як студенти тікають із закладу через вікна.
- Тепер на місці події працюють правоохоронці. Попередньо відомо, що нападника ліквідували. Зброя, з якої він стріляв, не травматична.
- Через стрілянину в університеті Пермі загинули 8 людей.
Нагадаємо, що в Росії хлопець відкрив стрілянину в школі. Через інцидент загинули люди.
Також нагадаємо, що 19-річний хлопець, який влаштував стрілянину в школі Казані, зізнався в скоєному.