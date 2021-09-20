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Добивав поранених: в Мережу потрапили кадри нападу на університет в Пермі (відео)

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
20 вересня, 16:42
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На кадрах показано, як 18-річний стрілець стріляє в чоловіка, який вже лежить поранений на підлозі
Студенти розбігалися в паніці: з'явилися кадри нападу на університет в Пермі. Колаж: "Сьогодні"
Студенти розбігалися в паніці: з'явилися кадри нападу на університет в Пермі. Колаж: "Сьогодні"

У Мережу завантажили відео з камер спостереження, як Тимур Бекмансуров проник до навчального закладу і влаштував стрілянину близько 11 ранку в понеділок, 20 вересня. Інцидент стався в одному з корпусів Пермського державного університету.

Відео опублікував Telegram-канал Телеграф.

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На кадрах показано, як 18-річний стрілець стріляє в чоловіка, який вже лежить поранений на підлозі. Після пострілу Бекмансуров перелазить через турнікет і проходить в університет.

Стрільцем виявився 18-річний Тимур Бекмансуров. Силовики вже ліквідували нападника.

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18-річний стрілець Тимур Бекмансуров. Фото: Lifeshot
18-річний стрілець Тимур Бекмансуров. Фото: Lifeshot

Що кажуть в поліції

За фактом стрілянини в Пермському державному університеті відкрито кримінальну справу.

"Кримінальну справу про вбивство порушено за фактом стрілянини в Пермі, розслідуванням займеться центральний апарат СК", – повідомляє РІА Новини".

Деталі інциденту

  • Тимур Бекмансуров проник до навчального закладу і влаштував стрілянину близько 11-ї ранку в понеділок, 20 вересня. Інцидент стався в одному з корпусів Пермського державного університету. Деякі викладачі та студенти закрилися в аудиторіях. У Мережі поширюють відео, як студенти тікають із закладу через вікна.
  • Тепер на місці події працюють правоохоронці. Попередньо відомо, що нападника ліквідували. Зброя, з якої він стріляв, не травматична.
  • Через стрілянину в університеті Пермі загинули 8 людей.

Нагадаємо, що в Росії хлопець відкрив стрілянину в школі. Через інцидент загинули люди.

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Також нагадаємо, що 19-річний хлопець, який влаштував стрілянину в школі Казані, зізнався в скоєному.

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