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Дочка Путіна зв'язалася із Зеленським. Що про нього відомо

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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19 травня, 14:03
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Зеленський і Тихонова мають спільну дочку, яка народилася 2017 року
Донька Володимира Путіна знайшла обранця з прізвищем Зеленський. Фото: колаж "Сьогодні"
Донька Володимира Путіна знайшла обранця з прізвищем Зеленський. Фото: колаж "Сьогодні"

Новий обранець дочки президента РФ Володимира Путіна Катерини Тихонової - 52-річний артист Ігор Зеленський. Він колишній керівник Баварського державного балету й проживає у Німеччині.

Про це повідомляє Der Spiegel.

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Що відомо про Ігоря Зеленського?

Журналісти вивчили дані про перельоти Тихонової, документи з електронної пошти співробітника Служби безпеки президента та особистого охоронця доньки Путіна – Олексія Скрипчака.

Ігоря Зеленського було призначено художнім керівником Баварського державного балету у 2016 році і тоді він почав жити в Німеччині.

За останні два роки донька Путіна літала до Мюнхена понад 50 разів, а наприкінці 2019 року хотіла переїхати туди. Згідно з розслідуванням журналістів, Зеленський і Тихонова мають спільну доньку, яка народилася в 2017 році, і її по батькові — Ігорівна.

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Як виглядає Ігор Зеленський

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Донька Путіна – Катерина Тихонова

З 2018 року Зеленський входить до наглядової ради фонду "Національна культурна спадщина", проєкт ініціював Путін.

Крім того, обранець доньки Путіна був солістом Маріїнського театру, прем'єром трупи New York City Ballet, а також запрошеним солістом Королівського балету Великої Британії, Ла Скала та Великого театру.

З 2006 року Зеленський очолював трупу Новосибірського державного академічного театру опери та балету, у червні 2011 року став художнім керівником Московського академічного музичного театру імені Станіславського та Немировича-Данченка (МАМТа).

2025 року у Зеленського мав закінчитися контракт з Баварським балетом, однак у квітні він оголосив про звільнення за сімейними обставинами.

Вілла дочки Путіна у Франції прикрашена прапорами України

На захопленій активістами 14 березня віллі молодшої дочки міжнародного воєнного злочинця Володимира Путіна у Біарріці (Франція) поки що не поселили біженців з України. Проте вона тепер прикрашена зображеннями українських прапорів. Фото розмальованої будівлі розмістили в телеграм-каналі.

Трохи раніше жовто-блакитні зображення та неприємні написи з'явилися на паркані вілли колишньої дружини Володимира Путіна – Людмили. Ця вілла також розміщується на французькому узбережжі, передає видання extra.ie.

Нагадаємо, в середині березня місцевий активіст П'єр Афнер проникнув на віллу дочки Путіна "Альтаміра" за адресою 9 avenue du general Mac-Croskey Biarritz. Йдеться про молодшу доньку міжнародного злочинця Катерину Тихонову, що є директором фонду "Національний інтелектуальний розвиток".

Активіст хотів поселити на віллі біженців з України, які постраждали від дій армії Росії. Проте поліція вивела його за територію маєтку, і поки що на віллі ніхто не живе. Реакції з боку офіційної Москви не було.

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ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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