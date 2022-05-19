Дочка Путіна зв'язалася із Зеленським. Що про нього відомо

Зеленський і Тихонова мають спільну дочку, яка народилася 2017 року

Донька Володимира Путіна знайшла обранця з прізвищем Зеленський. Фото: колаж "Сьогодні"

Новий обранець дочки президента РФ Володимира Путіна Катерини Тихонової - 52-річний артист Ігор Зеленський. Він колишній керівник Баварського державного балету й проживає у Німеччині.

Про це повідомляє Der Spiegel.

Реклама

Що відомо про Ігоря Зеленського?

Журналісти вивчили дані про перельоти Тихонової, документи з електронної пошти співробітника Служби безпеки президента та особистого охоронця доньки Путіна – Олексія Скрипчака.

Ігоря Зеленського було призначено художнім керівником Баварського державного балету у 2016 році і тоді він почав жити в Німеччині.

За останні два роки донька Путіна літала до Мюнхена понад 50 разів, а наприкінці 2019 року хотіла переїхати туди. Згідно з розслідуванням журналістів, Зеленський і Тихонова мають спільну доньку, яка народилася в 2017 році, і її по батькові — Ігорівна.

Реклама

Як виглядає Ігор Зеленський

Реклама

Донька Путіна – Катерина Тихонова

З 2018 року Зеленський входить до наглядової ради фонду "Національна культурна спадщина", проєкт ініціював Путін.

Крім того, обранець доньки Путіна був солістом Маріїнського театру, прем'єром трупи New York City Ballet, а також запрошеним солістом Королівського балету Великої Британії, Ла Скала та Великого театру.

З 2006 року Зеленський очолював трупу Новосибірського державного академічного театру опери та балету, у червні 2011 року став художнім керівником Московського академічного музичного театру імені Станіславського та Немировича-Данченка (МАМТа).

2025 року у Зеленського мав закінчитися контракт з Баварським балетом, однак у квітні він оголосив про звільнення за сімейними обставинами.

Вілла дочки Путіна у Франції прикрашена прапорами України

На захопленій активістами 14 березня віллі молодшої дочки міжнародного воєнного злочинця Володимира Путіна у Біарріці (Франція) поки що не поселили біженців з України. Проте вона тепер прикрашена зображеннями українських прапорів. Фото розмальованої будівлі розмістили в телеграм-каналі.

Трохи раніше жовто-блакитні зображення та неприємні написи з'явилися на паркані вілли колишньої дружини Володимира Путіна – Людмили. Ця вілла також розміщується на французькому узбережжі, передає видання extra.ie.

Нагадаємо, в середині березня місцевий активіст П'єр Афнер проникнув на віллу дочки Путіна "Альтаміра" за адресою 9 avenue du general Mac-Croskey Biarritz. Йдеться про молодшу доньку міжнародного злочинця Катерину Тихонову, що є директором фонду "Національний інтелектуальний розвиток".

Активіст хотів поселити на віллі біженців з України, які постраждали від дій армії Росії. Проте поліція вивела його за територію маєтку, і поки що на віллі ніхто не живе. Реакції з боку офіційної Москви не було.

Раніше ми писали: