Донбас окупують батальйони геїв: Скабєєва здивувалася власній маячні (відео)

Місяць тому російська пропагандистка заявляла про "батальйони геїв, яких Зеленський разом з Байденом відправляють на Донбас"

Російська ведуча-пропагандистка Ольга Скабєєва знову згадала свої твердження про "батальйони геїв", які Збройні сили України нібито "відправляють воювати на Донбас". При цьому запитання, навіщо це українцям, спантеличило її саму.

Реклама

Про це вона цілком серйозно заявила в інтерв'ю "Шарій.net".

Журналіст нагадав пропагандистці її слова місяць тому про "батальйони геїв, яких Зеленський разом з Байденом відправляє на Донбас", і та з готовністю їх "підтвердила".

"Найстрашніше... що російських людей приходять окупувати геї – страшна справа. У ЗСУ є цілий підрозділ гомосексуалістів, ви знаєте?" – заявила Скабєєва.

Реклама

Вона додала, що вже розповідала про це в своїй програмі. При цьому, судячи з наступної репліки, наведена нею інформація дивує навіть саму пропагандистку.

"Навіщо українські бандерівці, мало того, що самі туди притопали, ще й привели туди геїв?!" – здивовано запитує вона.

Нагадаємо, коли в Нововоронежі (Росія) відкрили пам'ятник Оленці з диким поглядом, користувачі Мережі побачили в арт-об'єкті схожість з російською пропагандистською Ольгою Скабєєвою.

Ми також повідомляли, що після істеричної реакції російської пропагандистки Ольги Скабєєвої на новий дизайн форми збірної України з футболу український журналіст запропонував відправити їй індивідуальний комплект з її прізвищем на тлі контурів України.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією