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Донбас окупують батальйони геїв: Скабєєва здивувалася власній маячні (відео)

20 червня 2021 23:46

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Місяць тому російська пропагандистка заявляла про "батальйони геїв, яких Зеленський разом з Байденом відправляють на Донбас"

Російська ведуча-пропагандистка Ольга Скабєєва знову згадала свої твердження про "батальйони геїв", які Збройні сили України нібито "відправляють воювати на Донбас". При цьому запитання, навіщо це українцям, спантеличило її саму.

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Про це вона цілком серйозно заявила в інтерв'ю "Шарій.net".

Журналіст нагадав пропагандистці її слова місяць тому про "батальйони геїв, яких Зеленський разом з Байденом відправляє на Донбас", і та з готовністю їх "підтвердила".

"Найстрашніше... що російських людей приходять окупувати геї – страшна справа. У ЗСУ є цілий підрозділ гомосексуалістів, ви знаєте?" – заявила Скабєєва.

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Вона додала, що вже розповідала про це в своїй програмі. При цьому, судячи з наступної репліки, наведена нею інформація дивує навіть саму пропагандистку.

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"Навіщо українські бандерівці, мало того, що самі туди притопали, ще й привели туди геїв?!" – здивовано запитує вона.

Нагадаємо, коли в Нововоронежі (Росія) відкрили пам'ятник Оленці з диким поглядом, користувачі Мережі побачили в арт-об'єкті схожість з російською пропагандистською Ольгою Скабєєвою.

Ми також повідомляли, що після істеричної реакції російської пропагандистки Ольги Скабєєвої на новий дизайн форми збірної України з футболу український журналіст запропонував відправити їй індивідуальний комплект з її прізвищем на тлі контурів України.

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Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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