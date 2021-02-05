Довіряти все одно складно: що показало дослідження російської вакцини Супутник V

Ще в жовтні Росія оголосила, що першою в світі розробила вакцину від коронавируса. Препарат назвали Супутник V, в честь успішного запуску першого супутника СРСР в 1957 році, який дав старт космічної гонці.

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І вже два місяці в РФ повним ходом йде вакцинація "супутником". За цей час встигли зробити щеплення більш 1,5 млн людей.

Тільки днями російські вчені опублікували в The Lancet проміжні результати дослідження про безпеку та ефективність вакцини.

Що показали дослідження?

Російські дослідники тестували вакцину на 16501 піддослідному, ще була група, якій вводили плацебо – 5476 людина.

Після того, як ввели першу дозу вакцини – 115 людей виключили з дослідження.

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Це пояснюється тим, що одним ввели препарат не так як потрібно, а інші піддослідні виявилися невідповідними за критеріям для дослідження і так далі.

Чи були побічні ефекти? Після першої дози у 45 (0,3%) учасників в групі вакцини і у 23 (0,4%) в групі плацебо були серйозні побічні ефекти. Однак їх вирішили визнати "не пов'язаними з вакцинацією", йдеться в публікації. Це нібито визнала незалежна комісія.

Яка ефективність вакцини? "З 15 по 21 день після першої дози ефективність (вакцини) склала 73,6%, потім, починаючи з 21 дня, ефективність склала 100%", – заявляють розробники вакцини.

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Ефективність після другої дози вирішили розрахувати не через 21 день, а вже через сім днів після її введення. На той момент вона склала 91,1%.

Але в підсумку росіяни вказують середню ефективність 91,6%.

Дослідники визнають, що якщо ПЛР-тест учасника виявлялася позитивною, але симптомів не спостерігалося, то його записували в безсимптомні носії та не враховували в підсумковій статистиці. Скільки таких було не повідомляється.

Скільки людина померло? Офіційно від Супутник V ніхто не помер. Всього було четверо людей, які померли але нібито з інших причин. Двоє померли від ускладнень COVID-19, яким вони заразилися до вакцинації і цього не показав тест, стверджують росіяни. Третій помер від перелому грудного хребця, а четвертий (з групи плацебо) – через інсульт.

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Чи можна вірити в ефективність Супутник V?

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Публікація в науковому журналі написана непогано, відзначають експерти. До неї складно причепитися на тлі аналогічних статтей інших виробників. Однак саме дослідження і реальність даних перевірити неможливо.

"Це журнал. Перед публікацією The Lancet може тільки перевірити коректність оформлення, перевірити цифри, що таблиця 1 збігається з таблицею 2, а висновки збігаються з методами і так далі. А взяті чи цифри зі стелі – це вже відповідальність авторів. Як це перевірити? Я не можу вірити тому, що публікується з Росії ", – говорить Борис Донський, імунолог, кандидат біологічних наук.

Вся індустрія фармацевтичних досліджень будується на репутації. Безперервний контроль за кожним пацієнтом в дослідженні забезпечити неможливо. Доводиться перевіряти вибірково, покладаючись, що репутаційні наслідки змусять розробника експериментального препарату уникати серйозних маніпуляцій.

У Російській Федерації репутація і була сумнівна, згадаємо хоча б олімпійські допінги. Та й репутаційні наслідки їх навряд чи лякають, досить згадати Крим, Донбас, "Новачок" тощо. Тому з самого початку до російську вакцини ставилися з побоюванням, каже Вадим Арістов, стратег, інфекціоніст, директор Revival Institute for Future.

До того ж дослідження вакцини Спутник V проводилося тільки в Росії.

Є й інші зауваження, однак вони відносяться не до результатів, а до початкового планування дослідження. Подібні зауваження є і до досліджень інших виробників вакцини.

Наприклад, під час дослідження не перевірялося, зупиняє чи вакцина Спутник V передачу вірусу.

У статті прямим текстом написали: безсимптомних не записували до випадків COVID-19, хоча тест і підтверджував інфекцію.

"Подібні зауваження до планування дослідження вакцини є і по відношенню до Pfizer і AstraZeneca. Тільки в разі китайської SinoVac це викликало шум у громадськості: якщо включити в оцінку бразильських результатів і легкі випадки, то оцінка ефективності падає c 78% до 50,4%. Вcі виробники намагаються проскочити дослідження з хорошими цифрами, конкуруючи один з одним за допомогою непрозорих протоколів досліджень ", – додає Вадим Арістов.

Можливо, невключення безсимптомних і легких випадків в статистику додало ефективності Спутник V. Фактично, симптоми відстежувалися, якщо піддослідні самі повідомляли про це. Але як таке звернення реєструвалося, як пацієнт обстежувався і як підтверджувалася інфекція – відстежити неможливо.

"У цьому випадку ми не маємо вихідних даних і детального протоколу. Немає звіту про перевірку іноземним регулятором, так як в РФ держава є і власником препарату, і його реєстратором – тобто немає другої сторони. Можливо, більше світла зможе пролити звіт ЕМА (Європейського агентства з медикаментів), куди РФ подала заявку на реєстрацію препарату. Так по вакцині Pfizer ми дізналися про нерозголошення даних по числу підозр на COVID-19 – тільки зі звіту FDA. Тому і в разі Спутника, і в разі вакцин інших виробників, ми можемо тільки шкодувати про недоступність повних даних. Швидше за все, цей продукт працює на рівні з іншими вакцинами ", – говорить Вадим Арістов.

Нагадаємо, Україна не буде закуповувати російську вакцину.

Україна отримала підтвердження на поставку 12 мільйонів доз вакцини від коронавируса AstraZeneca і Novavax . Про це заявив на нараді у президента України міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Початок вакцинації очікується приблизно з 15 лютого. Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко розповідав, що приблизно 5 млн щеплень будуть робити щомісяця. У свою чергу Степанов розповідав, скільки людина вакцинують першими, і кого саме .

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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