Красуня з особистим палацом: ЗМІ показали другу дружину Кадирова

Фатіма Хазуева – фіналістка конкурсу краси "Міс Кавказ-2006" і на 14 років молодше глави Чечні

Глава російської Чечні Рамзан Кадиров, який в минулому неодноразово підтримував легалізацію багатоженства на Кавказі, має як мінімум дві дружини.

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Про це заявило видання проект .

Розслідування журналістів показало, що, крім своєї "офіційної" дружини Медні, Кадиров одружений на фіналістці чеченського конкурсу краси "Міс Кавказ-2006" Фатімі Хазуевой, з якою він познайомився в 2006 році, коли дівчині було 15 років.

Інформацію про те, що Хазуева є ще однією дружиною Рамзана Кадирова, підтвердили джерела, знайомі з жінкою і її сім'єю.

Реклама Фатіма Хазуєва та Рамзан Кадиров. Фото: колаж "Сьогодні"

За державним даними сама вона є власницею безлічі нерухомих об'єктів:

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"Палацом" площею в понад 9 тисяч квадратних метрів в Грозному районі Кишинів навпаки резиденції самого Кадирова;

трьома квартирами в Москві – 130 кв. м, 200 кв. м і 290 кв. м відповідно, сукупна вартість яких оцінюється приблизно в 370 млн рублів.

раніше їй належало нежитлове приміщення площею в 600 квадратних метрів, яку журналісти оцінили в 100 млн рублів.

При цьому офіційно Хазуева працевлаштована в адміністрації глави Чечні, а її зарплата становить менше 100 тис. Рублів на місяць.

Цікаво, що на початку цього року "теща" Кадирова Саціта Хазуева стала власником розташованого в їхньому селі Махкети реабілітаційного центру для пацієнтів з порушеннями опорно-рухового апарату, який був побудований за рахунок фонду імені Ахмата Кадирова.

Законна дружина чеченського глави Медні Кадирова офіційно володіє тільки 210-метрової квартира в хмарочосі в Москві. Однак вона має фальшиві документи на ім'я Медні Мусаєва, на які записані ще кілька квартир в Москві.

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Крім того, потрапивши під санкції США, вона може вільно продовжувати подорожувати в Америку за підробленими документами.

Варто відзначити, що сам Кадиров раніше неодноразово виступав за легалізацію багатоженства, оскільки це дозволено шаріатом. Він вважає, що чоловікам повинно бути дозволено мати до чотирьох дружин.

Нагадаємо, що раніше в цьому році віце-прем'єра України Олега Уруського помітили на військовій виставці в ОАЕ разом з Рамзаном Кадировим , Через що від нього зажадали пояснень у уряді.

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