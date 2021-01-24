"Палац Путіна" в Геленджику: у Кремлі повторно заперечують

Прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков знову заперечує нове розслідування російського опозиціонера Олексія Навального про палац президента Росії Володимира Путінапід Геленджиком на березі Чорного моря.

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Про це він заявив в інтерв'ю російському телеканалу "Росія 1".

"Путін нічого там не робить, у Путіна немає палацу в Геленджику", – сказав Пєсков.

За його словами, таким об'єктом нерухомості можуть володіти бізнесмени.

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Як повідомляли раніше палац президента Росії Володимира Путінапід Геленджиком мало не найсекретніший об'єкт, що охороняється в Росії, а його масштаби і деякі дивовижні споруди вражають уяву.

Нагадаємо, резиденція президента Росії, що днями перестала бути секретною і вражає масштабами та розкішшю, з'явилася на картах Google Maps і в застосунку iMaps в iPhone.

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