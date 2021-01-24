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"Палац Путіна" в Геленджику: у Кремлі повторно заперечують

24 січня, 15:38

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Таким об'єктом нерухомості можуть володіти бізнесмени, вважає Дмитро Пєсков

Прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков знову заперечує нове розслідування російського опозиціонера Олексія Навального про палац президента Росії Володимира Путінапід Геленджиком на березі Чорного моря.

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Про це він заявив в інтерв'ю російському телеканалу "Росія 1".

"Путін нічого там не робить, у Путіна немає палацу в Геленджику", – сказав Пєсков.

За його словами, таким об'єктом нерухомості можуть володіти бізнесмени.

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Як повідомляли раніше палац президента Росії Володимира Путінапід Геленджиком мало не найсекретніший об'єкт, що охороняється в Росії, а його масштаби і деякі дивовижні споруди вражають уяву.

Нагадаємо, резиденція президента Росії, що днями перестала бути секретною і вражає масштабами та розкішшю, з'явилася на картах Google Maps і в застосунку iMaps в iPhone.

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