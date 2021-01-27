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Палац Путіна відтворили в Minecraft (відео)

27 січня, 01:33

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Приміщення – як в оригіналі

У грі Minecraft в найдрібніших деталях відтворили "палац Путіна" на чорноморському мисі Ідокопас з резонансного розслідування російського опозиціонера Олексія Навального – тут є навіть горезвісний склад бруду.

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Відео розмістила команда TeamCIS, яка відтворює створені людиною споруди в рамках проєкту Build The Earth.

"Ми команда TeamCIS і ми побудували палац Путіна в Minecraft в масштабі 1:1 в найдрібніших деталях на єдиній карті світу з дотриманням всіх пропорцій і розмірів", – йдеться в повідомленні творців копії палацу Путіна.


Усередині палацу в Minecraft постаралися побудувати всі головні приміщення з розслідування Навального: тут і театр, і басейн з колонами, і червона кімната з жердиною, і навіть склад бруду.

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Нагадаємо, таємна резиденція президента Росії Володимира Путіна, що вразила весь світ масштабами та розкішшю, з'явилася на картах Google Mapsі додатку iMaps в iPhone.

Минулого тижня російський опозиціонер Олексій Навальний оприлюднив чергове корупційне розслідування, в якому показав так званий палац президента Росії Володимира Путіна – практично окрему державу всередині країни.

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палац Володимир Путін Олексій Навальний Minecraft
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