Джо Байден виступив за виключення Росії з G20

Президент США Джо Байден висловився за виключення Росії з G20. Також він запропонував надати Україні можливість участі у зустрічах "двадцятки".
Про це Байден повідомив під час виступу у Брюсселі після засідань НАТО та G7.
Президент США заявив, що тільки Київ вирішуватиме, чи варто Україні пожертвувати якоюсь територією в ім'я врегулювання.
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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Російську Федерацію виключили з Ради держав Балтійського моря. Білорусь – відсторонили. Про це йдеться на сайті уряду Норвегії, яка з липня 2021 року головує у Раді.
"Дуже прикро, що Росія створила ситуацію, коли ми, інші 11 членів, більше не вважаємо можливими підтримувати співпрацю з Росією в межах CBSS. Росія є одним зі співзасновників Ради й досі відігравала активну роль", – зазначила голова МЗС Норвегії Аннікен Хюітфельд.
Призупинення участі Російської Федерації залишатиметься чинним доти, "доки не вдасться відновити співпрацю на основі поваги до фундаментальних принципів міжнародного права".
Білорусь, яка має статус спостерігача у CBSS, відсторонили від участі в діяльності організації. Це пов'язано з тим, що країна допомагає Росії вести агресію проти України.
Санкції від США
Сполучені Штати Америки вводять обмеження проти 19 російських олігархів, 47 членів їхніх сімей та тісно пов'язаних із ними осіб.
До цього списку, зокрема, потрапили: підприємець і мільярдер Аркадій Ротенберг, генеральний директор корпорації "Ростех" Сергій Чемезов, бізнесмен Євген Пригожин, голова правління та президент ПАТ "Транснефть" Микола Токарєв, підприємець Алішер Усманов, голова Державної корпорації розвитку "ВЕБ.РФ" Ігор Шувалов та прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
Крім того, вводять санкції проти низки авіабудівних підприємств РФ, зокрема Іркутського авіазаводу і заводу "Авіастар".