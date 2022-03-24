Джо Байден виступив за виключення Росії з G20

Президент США заявив, що тільки Київ вирішуватиме, чи варто Україні пожертвувати якоюсь територією заради врегулювання

Джо Байден хоче виключити Росію з G20. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент США Джо Байден висловився за виключення Росії з G20. Також він запропонував надати Україні можливість участі у зустрічах "двадцятки".

Про це Байден повідомив під час виступу у Брюсселі після засідань НАТО та G7.

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Президент США заявив, що тільки Київ вирішуватиме, чи варто Україні пожертвувати якоюсь територією в ім'я врегулювання.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Російську Федерацію виключили з Ради держав Балтійського моря. Білорусь – відсторонили. Про це йдеться на сайті уряду Норвегії, яка з липня 2021 року головує у Раді.

"Дуже прикро, що Росія створила ситуацію, коли ми, інші 11 членів, більше не вважаємо можливими підтримувати співпрацю з Росією в межах CBSS. Росія є одним зі співзасновників Ради й досі відігравала активну роль", – зазначила голова МЗС Норвегії Аннікен Хюітфельд.

Призупинення участі Російської Федерації залишатиметься чинним доти, "доки не вдасться відновити співпрацю на основі поваги до фундаментальних принципів міжнародного права".

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Білорусь, яка має статус спостерігача у CBSS, відсторонили від участі в діяльності організації. Це пов'язано з тим, що країна допомагає Росії вести агресію проти України.

Санкції від США

Сполучені Штати Америки вводять обмеження проти 19 російських олігархів, 47 членів їхніх сімей та тісно пов'язаних із ними осіб.