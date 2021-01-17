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"Його в Німеччині затримали?": Пєсков "не в курсі" арешту Навального

17 січня, 21:58

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Прессекретар Путіна у відпустці не стежить за тим, що відбувається

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що нічого не чув про сьогоднішнє затримання в аеропорту Москви Олексія Навального, який прилетів із Берліна.

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Про це він заявив, відповідаючи на запитання російського видання "Підйом".

"Перепрошую. Його в Німеччині затримали? Я не в курсі", – сказав Пєсков.

За його словами, сьогодні у нього останній день відпустки і він не стежив за тим, що відбувається в країні й світі.

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Відео дня. Навального затримали після прильоту до Москви

Нагадаємо, у неділю, 17 січня, російського опозиціонера Олексія Навального затримали в аеропорту "Шереметьєво" після того, як він пройшов паспортний контроль.

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Затримання офіційно підтвердила Федеральна служба виконання покарань РФ. Арешт опозиціонера пояснили порушенням умов дострокового звільнення – реабілітацію Навального в Німеччині російська система покарань вважає "ухилянням від органів", і наприкінці 2020 року його оголосили в розшук.

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затримання Олексій Навальний Дмитро Пєсков
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