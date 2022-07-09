Експерт розповів про параною Путіна і коли еліти почнуть його "зливати" (відео)

Валерій Соловей оцінив можливість усунення господаря Кремля

Валерій Соловей заявив про страх чисток у Росії. / Фото: Колаж: Сьогодні

Вже багато часу точаться розмови про можливий розкол серед еліт у Росії – особливо з початку повномасштабного вторгнення російських загарбників до нашої країни. На думку політолога Валерія Солов'я, насправді розколу немає, проте він може статися восени, коли президент РФ Володимир Путін обиратиме собі наступника.

Про це він заявив в ефірі програми "Воздух".

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"Є висока напруженість, є боротьба за ресурси. І є страх чисток, тому що президент налаштований так, що треба було б позбутися, можливо, нелояльних і потенційних зрадників навіть у найближчому оточенні", – заявив він.

За словами політолога, ймовірність фізичного усунення Путіна є вкрай низькою – президент РФ зараз є "людиною, яку найбільше всіх охороняють у світі":

"У нього розвивається параноя з весни 2020 року, тому кількість осіб, з якими він спілкується, обмежена. Його охорона ретельно перевіряється на детекторі брехні – причому змінюються й оператори на поліграфі".

Водночас Валерій Соловей зазначив, що "наступником" Володимира Путіна може стати Дмитро Патрушев – міністр сільського господарства та син секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева.

"Його мітять, можливо, у віце-прем'єри чи прем'єр-міністри, а потім у спадкоємці Путіна", – розповів він.

На його думку, Патрушева лобіює певна частина еліти, але інша її частина хоче припинення війни та зняття західних санкцій.

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Раніше Володимир Путін висловився щодо війни в Україні та переговорів із ним. Він вважає, що "Росія ще нічого не починала серйозно в Україні".