У Держдуму проходять чотири партії – екзит-пол

Вибори у російський парламент виграє "Єдина Росія"

Вибори, до яких вже багато питань, закінчилися / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"

Сьогодні в Росії закінчилося триденне голосування на виборах до Держдуми. Exit poll "Інсомар" віддав перемогу провладної партії "Єдина Росія".

ЕР 45,2%

КПРФ 21,0%

ЛДПР 8,7%

СР 7,9%

"Нові люди" 4,7%

Партія пенсіонерів 3,6%

"Комуністи Росії" 1,9%

"Яблуко" 1,6%

"Зелені" 0,9%

"Родіна" 0,8%

Партія зростання 0,6%

КПФС 0,6%

"Зелена альтернатива" 0,3%

"Громадянська платформа" 0,3%

Такі дані exit poll "Інсомар"

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Офіційні дані

Перші дані від ЦВК РФ, згідно з опрацьованими 8,97% протоколів лідером залишається "Єдина Росія". Однак з більш скромним результатом – 38,68%.

Після обробки 9,08% на другому місці та в Думу проходить КПРФ – поки що у комуністів 25,06%, ЛДПР – 9,6%, "Справедлива Росія" – 6,64%.