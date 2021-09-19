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СЬОГОДНІ Світові новини Росія

У Держдуму проходять чотири партії – екзит-пол

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
19 вересня, 21:04
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Вибори у російський парламент виграє "Єдина Росія"
Вибори, до яких вже багато питань, закінчилися / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"
Вибори, до яких вже багато питань, закінчилися / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"

Сьогодні в Росії закінчилося триденне голосування на виборах до Держдуми. Exit poll "Інсомар" віддав перемогу провладної партії "Єдина Росія".

  • ЕР 45,2%
  • КПРФ 21,0%
  • ЛДПР 8,7%
  • СР 7,9%
  • "Нові люди" 4,7%
  • Партія пенсіонерів 3,6%
  • "Комуністи Росії" 1,9%
  • "Яблуко" 1,6%
  • "Зелені" 0,9%
  • "Родіна" 0,8%
  • Партія зростання 0,6%
  • КПФС 0,6%
  • "Зелена альтернатива" 0,3%
  • "Громадянська платформа" 0,3%

Такі дані exit poll "Інсомар"

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Офіційні дані

Перші дані від ЦВК РФ, згідно з опрацьованими 8,97% протоколів лідером залишається "Єдина Росія". Однак з більш скромним результатом – 38,68%.

Після обробки 9,08% на другому місці та в Думу проходить КПРФ – поки що у комуністів 25,06%, ЛДПР – 9,6%, "Справедлива Росія" – 6,64%.

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