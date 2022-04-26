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Ердоган і Путін обговорили війну в Україні

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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26 квітня, 14:03
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Президенти Туреччини та Росії провели телефонну розмову
Реджеп Ердоган поговорив ро телефону з Володимиром Путіним про Україну. Фото: колаж "Сьогодні"
Реджеп Ердоган поговорив ро телефону з Володимиром Путіним про Україну. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Туреччини Реджеп Ердоган Росії провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Під час бесіди політиків обговорювалась тема України. Про це повідомляє Anadolu Agency.

У розмові з Путіним турецький лідер заявив, що збереження позитивного імпульсу, досягнутого на переговорах делегацій РФ та України, відповідає інтересам усіх сторін.

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"Туреччина продовжить робити все можливе для встановлення міцного миру в Україні", – зазначив Ердоган.

Президент Туреччини наголосив на значущості припинення вогню, дієвості гуманітарних коридорів та безпечної евакуації із зон бойових дій. Ердоган зазначив, що процеси, які несуть у собі загрозу шкоди інтересам усіх сторін, мають бути зупинені.

Ердоган запевнив у готовності Анкари й надалі вносити посильний внесок у забезпечення довгострокового миру між РФ та Україною та повторив свою пропозицію організувати зустріч президентів Росії та України у Стамбулі.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що українська співачка Оля Полякова звернулася до президента Туреччини Реджепа Ердогана з проханням допомогти звільнити з Маріуполя мирне населення та українських військових.

Також ми інформували, що президент Володимир Зеленський подякував Ердогану за готовність стати гарантом безпеки України.

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Герої не вмирають!

Знищив 4 танки і взвод окупантів… Віталій Грицаєнко - старший лейтенант, позивний Гоголь, заступник командира окремого загону спецпризначення «Азов». Захищаючи Маріуполь, за допомогою РПГ-22 та мін власноруч підірвав 4 танки і 2 ББМ «Тигр», а зі стрілецької зброї вбив більше 30 російських морпіхів. Загинув від тяжких поранень під час виконання операції по знищенню командного пункту ворога. Але бойове завдання виконав. Герой України. Посмертно.

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Нескорені
Юрій Михайлюк - капітан, командир роти 128-ої окремої гірсько-штурмової бригади. З 2014-го майже постійно на передовій. Проводячи контратаку на донецькому напрямку, офіцер врятував пораненого комбата, взяв на себе командування і провів блискучу операцію. За що й отримав звання Герой України. Наступного дня після нагородження був поранений в ногу, але продовжував керувати підрозділом. Нині - в госпіталі.
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