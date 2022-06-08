Ердоган на розтяжці: Туреччина підтримала шантаж РФ щодо блокади українських портів

Україна відповіла на таке нахабство

Теплу ванну Ердогану зіпсував український журналіст / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Нев'їзний до Європи міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров з'їздив на переговори до Анкари, де його поки що приймають. Прилетів він із питання спецоперації Туреччини на півночі Сирії, однак, за даними ЗМІ, спробував проштовхнути і питання розблокування вивезення українського зерна на умовах Кремля.

Сайт "Сьогодні" з'ясував, що у представника міжнародного злочинця Володимира Путіна вийшло.

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Що відомо

"У даному випадку увага була прикута до питань розблокування українських портів. Як ми розуміємо поки що з публічної комунікації, йдеться лише про те, що домовилися домовлятися, немає жодних конкретних домовленостей та їх не може бути без нас", – повідомив посол України у Туреччині Василь Боднар за підсумками переговорів Лавров із главою турецького МЗС Мевлюта Чавушоглу.

Сам Лавров на підсумковому брифінгу повідомив, що це Україна має розмінувати порти, щоб нібито транспортування нашого зерна було безпечним. І зовсім не став згадувати, що акваторію Чорного та Азовського морів заблоковано військовим флотом РФ.

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"Жодних перешкод чи викликів з боку Російської Федерації немає. Пан Зеленський має дати вказівку, щоб українські порти стали безпечними", – сказав Лавров, повторивши свої раніше зроблені зауваження про те, що Україні необхідно розмінувати свої води для забезпечення безпечного проходу суден, передає CNN.

Думка Туреччини

Представник Кремля заявив, що Росія обговорює питання забезпечення безпечного проходу кораблів із турецькими військовими. Туреччина вважає здійсненним план створення механізму для вивезення з України зерна.

"Висунуто різні ідеї постачання українського зерна на міжнародні ринки. Серед останніх ООН висунула свій план. Йдеться про план, який передбачає створення особливого чотиристороннього механізму співпраці за участю ООН, Росії, України та Туреччини, який також передбачає огляд судів. Туреччина вважає цей план реалізуємим та життєздатним. Однак для цього, насамперед, потрібне схвалення Росії та України" , – цитує Мевлюта Чавушоглу агенція "Анадолу".

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Чавушоглу підтримав Росію у вимозі зняти санкції для експорту російських товарів.

"Туреччина також вважає цілком законними та виправданими вимоги російської сторони щодо усунення перешкод на шляху експорту товарів з РФ, в обмін на забезпечення транспортування зерна, соняшника та олії з України", – продовжив голова турецької дипломатії.

Реакція Києва

Представник МЗС України констатував, що слова Лаврова пусті слова.

"Слова Лаврова порожні. Україна чітко окреслила свою позицію щодо морських портів: потрібна військова техніка для захисту берегової лінії та місія ВМФ для патрулювання експортних шляхів у Чорному морі. Не можна дозволити Росії використовувати зернові коридори для нападу на Південну Україну", – написав Олег Ніколенко у Твіттері.

Зерном у спину

Тему доставки української пшениці країнам, що потребують, Лавров не збирався обговорювати на брифінгу з журналістами. Проте довелося. Ідучи, він почув питання від українського журналіста Мусліма Умерова: "Що з вкраденого в Україні, крім зерна, Росії вже вдалося продати?".

Лавров себе стримав і сказав:

"У вас увесь час голова болить про те, де щось поцупити, і думаєте, що всі так роблять? Ми займаємося реалізацією цілей, які були оголошені публічно – позбавити схід України тиску неонацистського режиму. А зерно може вільно транспортуватись у пункти призначення. З боку Росії жодних перешкод немає. Для цього потрібно, щоб пан Зеленський дав команду, якщо він ще чимось там командує, щоб дозволили іноземним та українським судам вийти у Чорне море ".

Обстановка