Ердоган приготував сюрприз Фінляндії та Швеції на переговорах щодо НАТО

Турецький лідер висловив претензії до кандидатів на вступ до Альянсу

Ердоган виступив проти розширення НАТО / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган наполягає, що його країна не може сказати "так" вступу Фінляндії та Швеції в НАТО.

"Насамперед ми не скажемо "так" вступу до НАТО, організацію з безпеки, тим, хто запроваджує санкції проти Туреччини. Тому що тоді НАТО перестає бути організацією з безпеки. Ми не можемо сказати "так". Нас не можуть знову вжалити там, де нас вжалили раніше", – цитує заяву Ердогана Telegram-канал УНІАН.

Президент Туреччини назвав Швецію "інкубаційним центром терористичних організацій".

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"Вони приводять терористів у свої парламенти, дають їм трибуну, розсилають спеціальні запрошення і навіть мають у своїх парламентах терористів, які підтримують Робітничу партію Курдистану... Вони (делегації Фінляндії та Швеції. – Ред.) приїдуть до Туреччини у понеділок. Вони приїдуть нас умовляти. Вибачте, їм нема на що розраховувати", – сказав турецький лідер.

Швеція та Фінляндія подають заявки на членство в НАТО

Влада Швеції та Фінляндії 15 травня офіційно оголосили про рішення відмовитися від нейтрального статусу та подати заявки на вступ до НАТО.

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що "двері НАТО відчинені" для обох країн.

Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган незадоволений тим, що у Швеції та Фінляндії знаходять прихисток представники курдських формувань, передовсім Робітничої партії Курдистану, яка вважається в Туреччині терористичною організацією.

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Крім того, президент РФ Володимир Путін пригрозив, що плани Фінляндії та Швеції вступити до НАТО викличуть "відповідну реакцію" Кремля.