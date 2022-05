ЄС готує санкції проти патріарха РПЦ Кирила – AFP

Євросоюз може запровадити санкції проти патріарха Російської православної церкви Кирила.

Про це повідомляє агентство AFP у Twitter із посиланням на відповідний документ Єврокомісії щодо нових санкцій проти Росії.

#UPDATE Європейська комісія підтримує відправлення британського російського ортодоксу церков, Patriarch Kirill, в останній wave of economic measures against Russia that also includes a phased-in oil import ban, according to a document seen by @AFP pic.twitter.com/bY0piXNRsD