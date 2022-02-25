ЄС та Велика Британія ввели санкції особисто проти Путіна

Під обмеження потрапив також голова МЗС РФ Сергій Лавров.

Європа синхронно вдарила по грошам Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін та міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров потрапили під європейські санкції. Обмеження одночасно запровадили Євросоюз та Велика Британія.

Про це повідомили прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та верховний представник Євросоюзу з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель на пресконференції.

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Відтепер рахунки Путіна та Лаврова – заморожені.

"Це остаточний результат обговорення", – уточнив Баррель.

У Великій Британії також пояснили, що це не новий пакет санкцій, а доповнення до старого.

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До речі, на черзі США. У CNN повідомили, що там також готують персональні санкції проти Путіна.

Під санкції Європи також потрапили 26 осіб, які є членами уряду та Держдуми РФ. Нагадаємо, що раніше обмеження було введено проти російських депутатів, які підтримали вторгнення Росії в Україну.

Раніше повідомлялося, що в Євросоюзі був компроміс щодо санкцій проти Путіна, але досі залишаються розбіжності щодо заборони віз для росіян.

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Крім того, єдиної думки немає і з приводу заборони Росії на SWIFT. Деякі європейські країни проти, але в МЗС України повідомили, Що їм вдалося умовити підтримати цей крок навіть Італію.

А вчора США запевнили офіційний Київ у тому, що країни "Великої сімки" готові ввести нищівні санкції проти режиму Російської Федерації.