ЄС не введе санкції проти Росії через Навального: стала відома причина

Європейський союз поки що не планує вводити санкції стосовно Росії через арешт опозиціонера Олексія Навального і репресій стосовно учасників протесту, але такий сценарій виключати не можна.

Реклама

Про це, як повідомляє Bloomberg, після зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС заявив очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель.

"Деякі країни підіймали питання арешту Навального та 3 тисяч осіб під час протестів, але конкретних пропозицій не надходило. Але Рада готова реагувати, коли того вимагатимуть обставини і приймати відповідні рішення", – сказав Боррель.

Читайте також: У МЗС Франції запропонували ввести антиросійські санкції через Навального

Водночас, за словами головного дипломата ЄС, Рада ЄС засуджує масові затримання і насильство з боку ОМОНу стосовно протестувальників і закликає РФ звільнити Навального і тих, кого було затримано.

В тренді Путін нарешті дав відповідь про палац під Геленджиком

Реклама

Незважаючи на це, Жозеп Боррель не збирається скасовувати візит до Москви, який запланований на 5 лютого. Одне з питань, які обговорюватимуться на зустрічі – це арешт Навального, проте відвідувати опозиціонера, якого зараз утримують в СІЗО, європейський дипломат не планує.

"Наш подальший відповідь залежатиме від розвитку ситуації" , – підкреслив Боррель.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, що Боррель і раніше засуджував арешт Навального. Разом з ним на підтримку російського опозиціонера виступали керівник Євроради Шарль Мішель, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, а також багато інших європейських політиків.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама