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ЄС не введе санкції проти Росії через Навального: стала відома причина

25 січня, 19:40

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Жозеп Боррель пояснив причину зволікання в Брюсселі

Європейський союз поки що не планує вводити санкції стосовно Росії через арешт опозиціонера Олексія Навального і репресій стосовно учасників протесту, але такий сценарій виключати не можна.

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Про це, як повідомляє Bloomberg, після зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС заявив очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель.

"Деякі країни підіймали питання арешту Навального та 3 тисяч осіб під час протестів, але конкретних пропозицій не надходило. Але Рада готова реагувати, коли того вимагатимуть обставини і приймати відповідні рішення", – сказав Боррель.

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Водночас, за словами головного дипломата ЄС, Рада ЄС засуджує масові затримання і насильство з боку ОМОНу стосовно протестувальників і закликає РФ звільнити Навального і тих, кого було затримано.

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Незважаючи на це, Жозеп Боррель не збирається скасовувати візит до Москви, який запланований на 5 лютого. Одне з питань, які обговорюватимуться на зустрічі – це арешт Навального, проте відвідувати опозиціонера, якого зараз утримують в СІЗО, європейський дипломат не планує.

"Наш подальший відповідь залежатиме від розвитку ситуації" , – підкреслив Боррель.

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Нагадаємо, що Боррель і раніше засуджував арешт Навального. Разом з ним на підтримку російського опозиціонера виступали керівник Євроради Шарль Мішель, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, а також багато інших європейських політиків.

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Росія санкції Рада ЄС санкції проти Росії Олексій Навальний Жозеп Боррель
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