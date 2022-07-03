Ще одна країна дасть Україні літаки і танки – заява

Уряд Словаччини вважає, що Україна воює не лише за себе, але й за інші країни Європи

Словаччина дасть Україні танки та винищувачі Міг-29 / Фото: Колаж: Сьогодні

Словаччина в рамках військової допомоги Україні може передати Києву військові літаки "Міг-29" та танки.

Про це повідомив прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер в розмові з главою уряду Чехії Петером Фіалою, передає Ceska Televize.

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Розмова йшла про те, що Словаччина незабаром отримає літаки F-16, якими замінить свої винищувачі "Міг-29". Гегер зазначив, що Словаччина "у грі" щодо передачі Україні "Мігів" і танків, але не став розкривати терміни і подробиці.

"Я не хочу вдаватися в деталі, тому що Україна також просила нас не вказувати цю техніку", – сказав він.

Як розповіли Гегер і Фіала, вони були здивовані тим, наскільки ефективно і довго Україна чинить опір вторгненню сусідньої країни, армія якої "на папері" виглядала набагато сильнішою.

"Маємо всі передумови вірити, що Україна виграє цю війну", – вважає прем'єр Словаччини.

За словами Гегера, у України "має бути зброя, щоб вони могли боротися за свою незалежність, нашу безпеку та нашу свободу".

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"Вони борються за нас", – додав він.

Своєю чергою, прем'єр Чехії заявив, що у разі потреби його країна готова взяти участь у навчанні українських військових.

Словаччина і Україна домовились про постачання гаубиць

Україна зі Словаччиною підписала контракт на постачання восьми гаубиць Zuzana 2.

Самохідна артилерійська установка Zuzana 2 8x8 заснована на базі попередньої версії Zuzana, калібром 155 мм. Максимальна дальність стрільби становить 41 км, а автоматична система зарядки дозволяє робити шість пострілів за хвилину.

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Гаубиця має довший ствол – 52 калібру (у попередній версії був 45), це дозволяє збільшити дальність стрільби до 41 км.

Башта має повний поворот на 360 градусів (раніше було лише 60 градусів), а завдяки автоматиці кількість членів екіпажу зменшено до трьох осіб. Крім того, Zuzana 2 має автомат заряджання і можливість вести вогонь в режимі планування вогню так, щоб кілька ракет потрапили в ціль одночасно.