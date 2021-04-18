Якщо Навальний помре: США і Німеччина пригрозили Кремлю "наслідками"

Світова спільнота занепокоєна станом здоров'я російського опозиційного політика Олексія Навального, який голодує в колонії. А в Штабі Навального вже анонсували нові акції протесту.

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Про це повідомляє Bild.

У світі занепокоєні станом Навального

Глава МЗС ФРН Гайко Маас закликає Росію надати негайну "адекватну медичну допомогу" опозиціонеру Олексію Навальному.

"Ми з великим занепокоєнням спостерігаємо, що здоров'я Олексія Навального стає все гірше", – сказав Маас.

Виявилося, що ще в минулу п'ятницю послу Росії в Німеччині Сергію Нечаєву було передано вимогу надати допомогу Навальному, але на неї не відреагувала російська влада.

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Крім того, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що в разі смерті Навального для Росії "будуть наслідки".

"Ми повідомили російській стороні, що вона несе відповідальність за те, що відбувається з Навальним, поки він знаходиться під вартою. Вони будуть притягнуті до відповідальності міжнародною спільнотою", – сказав Салліван.

Поки що він не готовий назвати, які саме наслідки можуть бути, але запевнив, що "наслідки будуть, якщо пан Навальний помре".

"Ми закликаємо їх негайно надати йому доступ до необхідних медичних процедур у відповідь на тривожні повідомлення про те, що його здоров'я погіршується", – відзначається в заяві прес-секретаря Держдепартаменту США Неда Прайса.

За його словами, російська влада несе відповідальність за благополуччя Олексія Навального.

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Франція не залишилася осторонь і теж пригрозила Росії новими санкціями ЄС через ситуацію з Навальним.

Олексій Навальний. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

В ЄС скликають онлайн-засідання

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що міністри закордонних справ країн Євросоюзу розглянуть ситуацію з погіршенням стану здоров'я російського опозиціонера Олексія Навального на онлайн-засіданні в понеділок.

"Європейський Союз глибоко стурбований повідомленнями про те, що стан здоров'я російського опозиційного політика Олексія Навального у виправній колонії продовжує погіршуватися. Ми закликаємо російську владу надати йому негайний доступ до медичних працівників, яким він довіряє", – заявив Боррель.

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Він підкреслив, що ЄС вважає його вирок політично вмотивованим і таким, що суперечить міжнародним зобов'язанням Росії в області прав людини і продовжуватиме закликати Росію до негайного звільнення Навального.

"Європейський Союз разом зі своїми партнерами продовжуватиме закликати Росію терміново розслідувати спробу вбивства Навального шляхом отруєння в умовах повної прозорості і без подальших затримок, а також в повній мірі співпрацювати з Організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), щоб забезпечити неупереджене міжнародне розслідування", – підкреслив Боррель.

Протести на підтримку Навального

На тлі погіршення ситуації з Навальним, в його штабі оголосили мітинги. Вони повинні пройти 21 квітня в 19:00 на Центральних площах російських міст.

"Є обставини, в яких потрібно діяти швидко, інакше станеться непоправне. Ми прийняли рішення не чекати збору 500 тис. осіб на нашому сайті. Події розвиваються дуже стрімко і дуже погано. Відкладати більше не можна", – йдеться в повідомленні в Telegram-каналі Навального.

Про те, що плануються протести підтвердив і соратник Навального Леонід Волков.

Відзначимо, що лікар Навального Ярослав Ашихмин заявив, що політик повинен спостерігатися в реанімації, так як "може померти в будь-який момент". За його словами, у Навального зараз проблеми з нирками і серцем, що може призвести до фатальних наслідків. Він може померти від зупинки серця.

Нагадаємо, раніше дружина Олексія Навального Юлія після відвідування його в колонії розповіла, що опозиціонер говорить з важкістю і сильно схуд.

Раніше Навальний скаржився на бездіяльність тюремних лікарів – після скарг на болі в спині і оніміння ноги йому давали лише знеболювальне.

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