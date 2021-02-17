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Росію зобов'язали звільнити Навального: Мін'юст РФ відповів ЄСПЛ

17 лютого, 17:52

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Рішення Європейського суду є політичним, вважають в Москві

Вимога Європейського суду з прав людини до Росії звільнити опозиціонера Олексія Навального зі слідчого ізолятора є свідомо нездійсненною.

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Як повідомляє Інтерфакс, так вважає міністр юстиції РФ Костянтин Чуйченко.

За його словами, в російському законодавстві немає норми, яка б дозволила звільнити Навального.

Крім того, він звинуватив ЄСПЛ в "явному і грубому втручанні в діяльність судової влади суверенної держави" і назвав прийняту постанову "необґрунтованою та неправомірною", оскільки, за його словами, в ній немає вказівок "на жоден факт, на жодну норму права".

Чуйченко стверджує, що рішення Європейського суду є політичним і може ускладнити відновлення відносин ЄС і Кремля.

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"Виконання цього рішення ЄСПЛ стало б нічим іншим, як проявом вибіркового підходу, що суперечить корінному принципу діяльності Європейського суду з прав людини, а саме забезпеченню верховенства закону", – стверджує російський міністр.

Нагадаємо, що 17 січня Олексія Навального заарештували після повернення до Москви з Німеччини за звинуваченням у порушенні умов дострокового звільнення.

Через тиждень суд замінив йому умовний строк реальним – 3,5 року колонії загального режиму.

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Росія єспл європейський суд Європейський суд з прав людини Олексій Навальний
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