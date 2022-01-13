Це буде розрив відносин? Кремль злякався "пекельних" санкцій США

Ініціатива американських сенаторів щодо запровадження найжорсткіших санкцій проти Росії у разі нападу на Україну стурбувала Кремль. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков не виключив, що це може розірвати відносини Москви та Вашингтона.
Про це пише Інтерфакс.
Він вважає, що суміщення заяв про санкції та переговори щодо гарантій безпеки – це спроба чинити тиск на Москву.
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"Вона апріорі безглузда, бо йдеться про санкції, які за своєю суттю та з урахуванням неминучої адекватної відповіді фактично можна прирівняти до ініціативи щодо розриву відносин. Вони не сприяють подальшим пошукам взаємоприйнятних рішень, вони не сприяють формуванню конструктивної атмосфери під час продовження цих триступінчастих переговорів. Сьогодні буде третій ступінь (з ОБСЄ. – Ред.), який завершуватиме на цій стадії", – сказав Пєсков.
Йому також не подобається, що Захід пов'язує запуск "Північного потоку – 2" з безпековими питаннями в Європі, і називає це абсурдом.
"Це – зайве підтвердження того, що стоїть за всім цим: спроби тиску на Росію, спроби недобросовісної конкуренції тощо. Це вкотре наголошує на нашій правоті, коли ми говоримо про своє занепокоєння і про те, що далі нам рухатися нікуди, що пора вже брати до уваги наше занепокоєння", – додав Пєсков.
При цьому Кремль поки не планує вживати заходів через "пекельні" санкції США, які готуються, і сподівається, що далі гучних заяв справа не піде.
Росії готують жорстке покарання за нову війну
- Над Україною нависла загроза широкомасштабної війни з РФ – агресор підтяг до наших кордонів 100-тисячну армію. У зв'язку з цим і в Європі, і в США заговорили про найпотужніші санкції. За даними американського агентства Bloomberg, у процесі роботи з розширення списку можливих санкцій проти РФ Білий дім розглядає варіант ембарго на оборонні технології американського виробництва.
- За даними The Associated Press, на додаток до прямих санкцій проти російських організацій санкції у відповідь на подальше вторгнення в Україну можуть містити значні обмеження на продукцію, що експортується із США в Росію, а також іноземну продукцію, що підпадає під юрисдикцію США.
- Франція пригрозила Росії закриттям проєкту "Північний потік – 2". У ЄС вважають, що загроза Україні з боку Москви не ослабла.