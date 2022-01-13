Це буде розрив відносин? Кремль злякався "пекельних" санкцій США

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У Кремлі побоюються покарання від США. Колаж "Сьогодні"

Ініціатива американських сенаторів щодо запровадження найжорсткіших санкцій проти Росії у разі нападу на Україну стурбувала Кремль. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков не виключив, що це може розірвати відносини Москви та Вашингтона.

Про це пише Інтерфакс.

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Він вважає, що суміщення заяв про санкції та переговори щодо гарантій безпеки – це спроба чинити тиск на Москву.

"Вона апріорі безглузда, бо йдеться про санкції, які за своєю суттю та з урахуванням неминучої адекватної відповіді фактично можна прирівняти до ініціативи щодо розриву відносин. Вони не сприяють подальшим пошукам взаємоприйнятних рішень, вони не сприяють формуванню конструктивної атмосфери під час продовження цих триступінчастих переговорів. Сьогодні буде третій ступінь (з ОБСЄ. – Ред.), який завершуватиме на цій стадії", – сказав Пєсков.

Йому також не подобається, що Захід пов'язує запуск "Північного потоку – 2" з безпековими питаннями в Європі, і називає це абсурдом.

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"Це – зайве підтвердження того, що стоїть за всім цим: спроби тиску на Росію, спроби недобросовісної конкуренції тощо. Це вкотре наголошує на нашій правоті, коли ми говоримо про своє занепокоєння і про те, що далі нам рухатися нікуди, що пора вже брати до уваги наше занепокоєння", – додав Пєсков.

При цьому Кремль поки не планує вживати заходів через "пекельні" санкції США, які готуються, і сподівається, що далі гучних заяв справа не піде.

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