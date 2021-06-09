Червона лінія Кремля. Путін сказав, чому боїться вступу України в НАТО

Президент Росії допускає, що Україна дійсно може вступити в Альянс, і в цьому нічого смішного немає

Президент Росії Володимир Путін допускає, що Україна дійсно може вступити в НАТО, і ця перспектива його лякає.

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Про це він заявив у інтерв'ю пропагандистським ЗМІ РФ.

Путін заявив, що "не поділяє позицію тих, хто посміюється" над євроатлантичними прагненнями України. За його словами, на сьогодні немає жодних гарантій невступу України в НАТО, і в Кремлі допускають, що українська влада вже могла домовитися про умови входження країни в Альянс.

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"Ми не знаємо, як будується розмова Києва і Вашингтона", – сказав російський президент.

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Тому Кремль це враховує і з цієї точки будуватиме відносини із Заходом і Києвом.

"Уявити собі, що Україна стане членом НАТО. Підлітний час ракети від Харкова чи Дніпропетровська [нині Дніпро] до Москви зменшиться до 7-10 хвилин. Це для нас червона лінія чи ні?" – сказав президент РФ.

За словами Путіна, половина українців не підтримує вступ до НАТО, тому що "не хоче бути гарматним м'ясом".

Нагадаємо, що цього тижня український президент Володимир Зеленський закликав якомога швидше вирішити питання вступу України в НАТО, оскільки країна знаходиться в небезпеці і їй потрібна допомога.

При цьому заступник генерального секретаря НАТО Мірче Джоане говорить, що в Альянсі немає консенсусу щодо питання отримання Україною Плану дій для членства в НАТО.

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Про що ще говорять в Україні та світі 9 червня, дивіться у відеосюжеті: