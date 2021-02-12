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"Це помилка". У Путіна відреагували на слова Лаврова про "розрив" з ЄС

12 лютого, 13:18

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Дмитро Пєсков звинуватив ЗМІ у вириванні сказаного з контексту

Слова міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова щодо готовності Москви до розриву відносин з Євросоюзом були спотворені ЗМІ, стверджують у Кремлі.

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Про це повідомляє Інтерфакс.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заперечує, що Кремль може виступити ініціатором розриву відносин з ЄС, і поскаржився на те, що слова Лаврова були вирвані з контексту.

"Це помилка, яка саме змінює сенс. Сенс якраз полягає в тому, що ми не хочемо цього, ми хочемо розвивати відносини з Євросоюзом, але, якщо Євросоюз піде цим шляхом, то тоді – так, ми будемо готові (розірвати відносини. – Ред.)", – каже Пєсков.

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Водночас він не виключає, що такий розрив можливий – в разі "вкрай деструктивної лінії", яка завдає шкоди всій інфраструктурі та інтересам РФ.

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Нагадаємо, що балтійські країни та Польща почали підготовку санкцій проти Росії через переслідування опозиціонера Олексія Навального. До списку санкцій потраплять причетні до затримання і арешту політика. Раніше ідею про такі жорсткі заходи озвучували і на рівні всього Євросоюзу.

Із закликом ввести нові санкції після візиту до Москви заявив і керівник дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

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