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Це перемога Росії – Польща звинуватила Німеччину в підриві солідарності через угоду щодо "Північного потоку – 2"

22 липня 2021 13:26

Богдан Приходько Богдан Приходько

Росія отримає значний вплив на європейський газовий ринок, вважає керівництво Польщі

Фото: колаж "Сьогодні"

Фото: колаж "Сьогодні"

Угода США і Німеччини щодо "Північному потоку-2" означає перемогу Російської Федерації. Про це заявив прессекретар президента Польщі Анджея Дуди Блажей Спихальський, повідомляє Польське радіо у четвер, 22 липня.

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"У нас практично перемога Росії в будівництві цього газопроводу. Завдяки йому Росія отримає значний вплив на європейський газовий ринок і, перш за все, отримає від цього прибуток", – зазначив Спихальський.

Він також підкреслив, що позиція Польщі однозначна: "Північний потік – 2" – це порушення Німеччиною європейської солідарності в галузі загальної енергетичної політики.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомляв, що Україна направила ноти Єврокомісії і Німеччині через "Північний поток – 2".

Позиція української сторони полягає в тому, що російський газопровід загрожує безпеці України і порушує принципи диверсифікації Енергетичного союзу ЄС.

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В "Операторі ГТС України" вже підрахували, що в разі добудови "Північного потоку – 2" Україна втратить 5-6 млрд доларів. Втім, в компанії вважають, що ці збитки не стануть смертельними для країни.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що адміністрація президента США закликала Україну утриматись від критики угоди з Німеччиною щодо "Північного потоку – 2", тому що це погано вплине на відносини Вашингтона і Києва.

Своєю чергою в Офісі президента спокійно поставилися до цих чуток, оскільки це питання остаточно проясниться тільки після візиту президента Володимира Зеленського до США.

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