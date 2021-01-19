Це стара платівка: в Кремлі відреагували на розслідування про палац Путіна

Пєсков стверджує, що ніякого палацу у президента немає

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що у президента РФ Володимира Путіна немає палацу під Геленджиком.

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Про це повідомляє Daily Storm.

"Не знайомий з розслідуванням. Однак можу сказати відразу, що платівка ця стара. Багато років тому ми вже пояснювали, що у Путіна немає ніякого палацу в Геленджику", – сказав він.

Нагадаємо, сьогодні опозиційний політик Олексій Навальний опублікував розслідування, згідно з яким у президента Путіна є палац в Краснодарському краї.

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Будівля нібито розташована на березі Чорного моря – це чи не найсекретніший і об'єкт, що охороняється в Росії, а його масштаби і деякі дивовижні споруди вражають уяву.

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Вартість палацу оцінюється в 100 мільярдів рублів, а його площа порівнянна з територією 39 князівств Монако.

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