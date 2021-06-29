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Євросоюз готує нові санкції проти Росії – Боррель

29 червня 2021 11:50

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

За словами політика, якщо Росія продовжить порушувати міжнародне право в сусідніх країнах, проти неї будуть введені додаткові заходи

Боррель заявив, що найближчим часом підготує варіанти нових санкцій проти Росії. Фото: Jean-Christophe Verhaegen/Pool via REUTERS

Боррель заявив, що найближчим часом підготує варіанти нових санкцій проти Росії. Фото: Jean-Christophe Verhaegen/Pool via REUTERS

Євросоюз найближчим часом підготує варіанти нових заходів проти РФ.

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Про це заявив високий представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Єврорада доручила Єврокомісії і мені надати варіанти додаткових обмежувальних заходів, які повинні бути готові на випадок, якщо Росія продовжить порушувати міжнародне право в наших державах-членах і по сусідству", – заявив Боррель.

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Також він зазначив, що за дорученням саміту ЄС підготує і можливі сфери взаємодії з Росією щодо таких тем, як клімат і навколишнє середовище, охорона здоров'я, а також питання зовнішньої політики.

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Нагадаємо, що за підсумками євросаміту, який пройшов 25 червня, лідери ЄС закликали Росію цілком взяти на себе відповідальність за забезпечення повного виконання Мінських угод.

Також ми писали, що на саміті відхилили ідею Франції та Німеччини провести саміт ЄС – Росія з прямими переговорами керівництва Євросоюзу з президентом РФ Володимиром Путіним. Проти цієї ініціативи також виступала Україна.

Тим часом Білорусь спалює мости із Євросоюзом у відповідь на санкції:

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