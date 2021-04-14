Facebook заблокував матір Навального після візиту в колонію

Спочатку соцмережа заборонила тільки запис, в якій Людмила Навальна бажає "горіти в пеклі" медикам, які оглядали її сина

Модератори американської соцмережі Facebook заблокувала сторінку матері політика Олексія Навального після того, як вона опублікувала гнівний запис про стан свого сина в колонії.

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Про це повідомляє Meduza.

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Станом на 14 квітня під час спроби відкрити сторінку Людмили Навальної з'являється повідомлення: "Цей матеріал недоступний. Можливо, автор матеріалу поширив його лише для невеликої групи людей, змінив його аудиторію або видалив".

Напередодні жінка опублікувала на своїй сторінці запис про візит у колонію №2 в місті Покров Володимирської області РФ, де утримують Олексія Навального:

"Бачила сьогодні сина. "Лікарі", які нібито провели повне обстеження, звісно, горітимуть у пеклі. Олексій, як завжди, зберігає присутність духу. Говорить все так само бадьоро, але тихо. Сильно кашляє, важко дихає, сильна слабкість, яку він, звісно, намагається не показувати. І якби він зараз мав вигляд, як на першому знімку з "Шаріте", я б вважала це за щастя. І це не тільки через голодування. Це наслідок отруєння. Не треба бути медиком, щоб це зрозуміти. Олексій в дуже великій небезпеці. А вимагає він лише пропустити до нього лікаря. Результати лікування лікарями ФСВП я сьогодні побачила".

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Як стверджують російські правозахисники, спочатку Facebook заблокував тільки цей запис, але пізніше недоступною виявилася вся сторінка загалом.

Однак конкретну причину блокування поки що невідомо.

Нагадаємо, Олексій Навальний відбуває 2,5 роки позбавлення волі у справі "Ів Роше" – в лютому йому замінили умовний строк реальним за те, що він не відзначався у інспекторів із УДО, перебуваючи на лікуванні в Німеччині. Через відмову пустити до нього лікаря і передати необхідні ліки політик оголосив голодування.

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