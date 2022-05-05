Фейгін: Путін довіряє лише одному олігарху, близькому до його доньок

Олігарх вирішує особисті питання російського президента

Фейгін назвав людину, якій Путін може передати свої обов'язки/Фото: колаж: "Сьогодні"

Останнім часом з'явилася інформація, що президенту РФ Володимиру Путіну можуть зробити операцію. Чутки про проблеми зі здоров'ям господаря Кремдя ходять давно. Поки Путін проводитиме час у лікарні, його обов'язки виконуватиме інша людина — досить до нього близька.

Про це російський політичний діяч та юрист Марк Фейгін розповів під час ефіру "Україна разом" з Лесею Вакулюк і Олегом Панютою на Youtube-каналі "Україна 24".

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Останні чутки навколо можливої операції Путіна породили розмови про те кому на цей час російський президент передасть владу в країні. Часто такою людиною називають Секретаря Ради безпеки РФ Миколу Патрушева. Російський політичний і громадський діяч Марк Фейгін сумнівається, що це буде саме ця особа, адже Путін, зазвичай, довіряє людям слабшим за себе.

"Я допускаю, що це буде якийсь неформальний контроль. От там у нього із близьких неформальних лиць — це Юрій Ковальчук, олігарх. Близький друг його багато років, з Петербурга. Путін, якщо буде впевненим, що він не помре, а лише треба просто проконтролювати ситуацію на якийсь період операції, то він швидше довіриться особистій людин", — сказав Фейгін.

Саме Ковальчук, вважає Фейгін, може стати такою собі перехідною, номінальною фігурою. Насправді не так і важливо, хто це буде, хоч той самий Медведєв, аби ця людина вирішувала питання:

"Ковальчук зараз дуже близький до дочок Путіна, він і із ними працює. Кажуть, що він сидить навіть на нарадах ФСО. ФСО узгоджує з Юрієм Ковальчуком окремі питання, які стосуються особи президента. Це такий ступінь довіри, яка не потребує формальних посад".

Звідси постає логічне запитання: чого Україні очікувати від цієї персони. Марк Фейгін зазначає, що брати Ковальчуки доволі раціональні люди, раціональніші за більшість оточення Путіна й вони експлуатують зовсім інші речі:

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"Вони володіють РЕН ТВ. У них половина сітки – це всякий окультизм, польоти на Нібіру. Юрій Ковальчук навряд чи схожий на людину, яка займається подібними речами, але активно це експлуатує, весь це окультизм. Тому ці люди непередбачувані з одного боку, з другого, мені здається, вони ж по грошах. А гроші це раціональне начало. Для них гроші важливіші решти всього".

За уявленнями Фейгіна, ці люди швидше за все схильні вибрати більш м'яку фігуру, яка забезпечить їм гарантії: економічні, фінансові і недоторканість. Вони навряд підуть на якісь різкі рухи по типу давайте весь світ підірвемо. Як на мене, все ж ні, — констатує політичний діяч.

Піонтковський озвучив несподіваний сценарій, як помре Путін

Нещодавно з'явилася інформація про те, що президенту РФ Володимиру Путіну необхідна термінова операція. Багато українців покладають на цю подію певні надії. На фоні цих чуток Андрій Піонтковський, російський математик, журналіст, політичний діяч, поміркував, що може очікувати російського президента.

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Піонтковський зазначає, що в Росії є достатньо розумних людей, які попри свою ненависть до Заходу та України, все ж розуміють, у якому безвихідному стані знаходиться їхня держава зараз, тому можуть почати діяти.

"І така смерть на операційному столі для багатьох виглядає, як такий найбільш невинний сценарій. Це легше, ніж влаштовувати військовий переворот, вриватися в бункер з автоматами", — сказав він.

Ліквідація Путіна, вважає Піонтковський, відповідає інтересам системи. Звісно, не йдеться про нову, прекрасну, демократичну Росію. Ці люди, наголошує політичний діяч, насамперед найбільші злодії в історії всього людства, мультимільярдери. І от зараз інтереси цього колективу розходяться з інтересами Путіна. Без нього система ще зможе вижити.

"Я бачу два сценарії поведінки системи. Ну один такий, назвемо його умовно двадцятий з'їзд. Незабаром після того, як Путін сконає на операційному столі, нам оголосять, що ось злочинна група Патрушева-Путіна інтригами захопила керівництво в партії "Єдина Росія", державу й нанесла величезну, величезну, непоправну шкоду традиційній братській дружбі українського і російського народів за завданням сіоністів", — сказав Піонтковський.

Це цілком ймовірно, підкреслює Піонтковський, адже останнім часом в Росії виникає багато диких антисемітських висловлювань. Тому заява, що Путін і його найближче оточення за завданням сіоністів підірвали російсько-українську дружбу, а патріотичні сили це виправлять – абсолютно можлива. Інший сценарій подій, зі слів політичного діяча, може зреалізуватися вже на 9 травня.

"9 травня треба приймати якісь незворотні рішення: чи двадцятий з'їзд, чи новий Брестський мир. Товариш Лукашенко з задоволенням надасть можливість у Бресті укласти мир на таких же умовах, як у 1918 році. Забувають же, що спочатку ленінську Росію змусили укласти Брестський мир з Україною, а потім з новою українською державою, а вже потім через два-три тижні з Німеччиною", — сказав Піонтковський.

9 травня вже скоро, тому ми зможемо перевірити ці здогадки, підсумував він.

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