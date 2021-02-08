Фільм про "палац для Путіна": у 17% росіян погіршилося ставлення до президента РФ

Фільм "Палац для Путіна. Історія найбільшого хабара" подивилися 26% росіян старше 18 років.

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Про це свідчать результати опитування недержавної дослідницької організації "Левада-центр".

10% росіян повідомили, що не бачили фільм, але знайомі з його змістом, 32% щось чули про нього.

Водночас 31% респондентів і зовсім нічого не чули про цей фільм.

33% росіян впевнені, що показане у фільмі – неправда. 17% вважають побачене правдою.

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Зазначається, що 82% росіян від 18 до 24 років вважають побачене у фільмі правдою, а 49% росіян старше 55 років – не вірять.

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17% респонденів, які подивилися фільм заявили, що після нього їх ставлення до президента Володимира Путіна погіршилося.

До речі, опитування проводилося з 29 січня по 2 лютого 2021 року під час акцій протестів в Росії в підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Як ми писали, не встиг президент РФ Володимир Путін відхреститися від величезного особняка на Чорному морі в Геленджику, як скандальну будівля виставили на продаж.

Як повідомляли раніше, в грі Minecraft в найдрібніших подробицях відтворили "палац Путіна" з резонансного розслідування російського опозиціонера Олексія Навального – тут є навіть горезвісний "склад бруду".

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