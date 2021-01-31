Русский
$ 28,19
34,1
  1. Світові новини
  2. Росія

Фото дня. Силовики оточили протестувальників у російському Красноярську

31 січня, 11:50

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

За кількістю затриманих російський Красноярськ на другому місці в країні

Сьогодні 31 січня на протестах на підтримку опозиційного політика Олексія Навального в російському Красноярську були затримані 82 людини.

Реклама

Про це передає "ОВС-інфо".

У Красноярську мітинг почався на площі біля о 12:00. У ньому взяли участь близько 200 людей. Силовики оточили протестувальників в кільце, їх заарештували і відвезли у відділ поліції.

За кількістю затриманих російський Красноярськ на другому місці по Росії. На першому місці Владивосток: там затримали 108 людей. Далі йдуть Новосибірськ, Новокузнецьк, Іркутськ.

В тренді
Москва в "облозі": в день акції прибічників Навального зачинені кафе і магазини

Реклама

Нагадаємо, в Росії проходять масові акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального, якого бло заарештовано в аеропорту після прильоту з Німеччини, де він лікування.

На акціях на підтримку Навального силовики вже затримали 261 людину, а на вулицях міст з самого ранку вже більше людей, ніж було 23 січня.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Росія протести Красноярськ Олексій Навальний
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Протести на підтримку Навального в Росії: всі подробиці
Протести на підтримку Навального в Росії: всі подробиціРосія
Палац Путіна
Палац Путіна "переписали" на мільярдераРосія
Бетон, будівельники і ліси: журналісти знайшли недобудований
Бетон, будівельники і ліси: журналісти знайшли недобудований "палац Путіна" (відео)Росія
На картах Google Maps з'явився палац Путіна
На картах Google Maps з'явився палац ПутінаРосія
Україна внесла до чорного списку п'ятьох російських артистів
Україна внесла до чорного списку п'ятьох російських артистівУкраїна
"Не х** стояти на шляху": росгвардієць підтримав "колегу", який черевиком штовхнув жінкуРосія

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти