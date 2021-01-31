Фото дня. Силовики оточили протестувальників у російському Красноярську

За кількістю затриманих російський Красноярськ на другому місці в країні

Сьогодні 31 січня на протестах на підтримку опозиційного політика Олексія Навального в російському Красноярську були затримані 82 людини.

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Про це передає "ОВС-інфо".

У Красноярську мітинг почався на площі біля о 12:00. У ньому взяли участь близько 200 людей. Силовики оточили протестувальників в кільце, їх заарештували і відвезли у відділ поліції.

За кількістю затриманих російський Красноярськ на другому місці по Росії. На першому місці Владивосток: там затримали 108 людей. Далі йдуть Новосибірськ, Новокузнецьк, Іркутськ.

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Нагадаємо, в Росії проходять масові акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального, якого бло заарештовано в аеропорту після прильоту з Німеччини, де він лікування.

На акціях на підтримку Навального силовики вже затримали 261 людину, а на вулицях міст з самого ранку вже більше людей, ніж було 23 січня.

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